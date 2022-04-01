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СМИ: ЕС на саммите с Китаем потребует заверений, что Пекин не будет помогать России в войне

Анастасия КалатурПятница, 1 апреля 2022, 04:31

На саммите в пятницу между ЕС и Китаем Брюссель хочет получить от Пекина заверения в том, что он не будет помогать РФ в войне против Украины.

Источник: представители ЕС, близкие к подготовке саммита, в Reuters

Детали: Речь идет и о поставках России оружия, и о помощи Москве в обходе западных санкций.

Как отмечается, основной вопрос для саммита "Продолжим ли мы эту войну или будем работать вместе, чтобы положить конец этой войне?".

Чиновники заявили, что любая помощь, оказанная России, нанесет ущерб международной репутации Китая и поставит под угрозу отношения с крупнейшими торговыми партнерами — Европой и США. Официальный представитель ЕС заявил, что позиция Китая по отношению к России станет "вопросом на миллион долларов". Другой отметил, что в прошлом году более четверти мировой торговли Китая приходилось на страны блока и США, тогда как на Россию приходилось всего 2,4%.

Уточняется, что в пятницу президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель проведут переговоры с премьер-министром Китая Ли Кецяном, а затем с главой Си Цзиньпином. Это будет первый саммит за два года.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям. 
  • По данным СМИ, Россия запросила у Китая 5 видов военного оборудования, в том числе зенитные ракеты, а также беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой.
  • В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о таком.

Темы: КитайЕС
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