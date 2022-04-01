Под Белгородом заявили о новом снаряде "со стороны Украины"

Российские прокремлевские СМИ сообщают, что в Белгородской области упал снаряд, "выпущенный со стороны Украины".

Источник: ТАСС, РБК

Детали: СМИ заявили, что" выпущенный со стороны Украины снаряд" упал в селе Никольское Белгородской области, жертв и разрушений нет.

Реклама:

В местном МЧС заявили, что "был слышен хлопок, других данных нет".

Предыстория:

Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.