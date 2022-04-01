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Кулеба назвал ключевое условие Украины относительно возможных миротворческих миссий

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 14:18

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главное условие к потенциальной миротворческой миссии в Украине – в том, что она не должна замораживать конфликт и закреплять нынешние позиции сторон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ходе общения со СМИ в Польше.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украине необходимо иметь разные решения для всех возможных сценариев.

"Безусловно, инициативы от польского правительства (по потенциальной миротворческой миссии. - Ред.) полезны, потому что Польша является членом НАТО и может продвигать их внутри Альянса. Но у нас есть одна оговорка к любой инициативе, озвученной той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт. С 24 февраля дополнительные территории Украины стали временно оккупированными. Наша принципиальная позиция заключается в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля. Иное не отвечает украинским интересам", ­– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что во время визита подробно обсудил идею Польши с вице-премьером Ярославом Качинским и убедился, что тот имеет полное понимание украинской позиции и искренне хочет помочь.

"Теперь нет никаких сомнений или недоразумений по поводу этой миссии – мы синхронизировались и будем благодарны Польше за любые новые инициативы, которые мы будем проговаривать и они смогут их продвигать", – добавил Дмитрий Кулеба.

Темы: Украинамиротворцы
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