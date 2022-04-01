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Социологи нарисовали Путину 81% доверия на фоне войны против Украины

Елена РощинаПятница, 1 апреля 2022, 15:20
Владимир Путин, фото Getty Images

81% россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину и 79% положительно оценивают его деятельность, утверждают во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Источник: рейтинги ВЦИОМ за 1 апреля, который подается без данных о количестве опрошенных и статистической погрешности

Детали: Показатель одобрения деятельности президента в РФ чуть вырос с 21 по 27 марта 2022 года – составил 79,0% (+1,1 п.п. за неделю). 

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).

Доверия к другим политикам в РФ гораздо меньше: Михаилу Мишустину доверяют  63,1% , Владимиру Жириновскому – 41,1%, Геннадию Зюганову – 27,5%, Сергею Миронову – 27,1% опрошенных, Алексею Нечаеву – 8,4%.

Президентская партия также сильно опережает остальные партии: "Единую Россию" поддерживают 41,0% опрошенных, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 8,5%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,8%, "Новые люди" – 4,6%.

Напомним: На днях а "Левада-Центр", сообщал, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля поддержка россиянами действий Владимира Путина выросла более чем на 10% и достигла 83%.

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3 марта украинская социологическая группа "Рейтинг" сообщила, что 93% украинцев поддерживают деятельность президента Владимира Зеленского. До войны, по состоянию на середину февраля, 41% украинцев доверял своему президенту. 

Темы: ПутинРосcиясоциологиявойна
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