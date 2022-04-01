Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Социологи нарисовали Путину 81% доверия на фоне войны против Украины

Елена РощинаПятница, 1 апреля 2022, 15:20
Социологи нарисовали Путину 81% доверия на фоне войны против Украины
Владимир Путин, фото Getty Images

81% россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину и 79% положительно оценивают его деятельность, утверждают во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Источник: рейтинги ВЦИОМ за 1 апреля, который подается без данных о количестве опрошенных и статистической погрешности

Детали: Показатель одобрения деятельности президента в РФ чуть вырос с 21 по 27 марта 2022 года – составил 79,0% (+1,1 п.п. за неделю). 

Реклама:

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).

Доверия к другим политикам в РФ гораздо меньше: Михаилу Мишустину доверяют  63,1% , Владимиру Жириновскому – 41,1%, Геннадию Зюганову – 27,5%, Сергею Миронову – 27,1% опрошенных, Алексею Нечаеву – 8,4%.

Президентская партия также сильно опережает остальные партии: "Единую Россию" поддерживают 41,0% опрошенных, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 8,5%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,8%, "Новые люди" – 4,6%.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: На днях а "Левада-Центр", сообщал, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля поддержка россиянами действий Владимира Путина выросла более чем на 10% и достигла 83%.

3 марта украинская социологическая группа "Рейтинг" сообщила, что 93% украинцев поддерживают деятельность президента Владимира Зеленского. До войны, по состоянию на середину февраля, 41% украинцев доверял своему президенту. 

Темы: ПутинРосcиясоциологиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Все новости...
Реклама: