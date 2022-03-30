83% россиян поддерживают Путина – Левада-Центр
Российское социологическое агентство "Левада-центр" установило, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля поддержка россиянами действий российского президента Владимира Путина выросла до 83%.
Источник: отчет социологического опроса "Левада-Центра", проведенного 24-30 марта
Детали: Поддержка жителей РФ действий Путина в марте выросла более чем на 10% по сравнению с показателями поддержки в феврале и январе. Социологи "Левада-центра" фиксировали поддержку Путина на уровне 69% и 71% в январе и феврале соответственно.
"Не одобряют" действия Путина 15% россиян. В феврале и январе таковых было 27% и 29% опрошенных соответственно.
В то же время, уровень доверия россиян к Путину вырос на 10% по сравнению с февралем – с 34% до 44%. Также на 5% вырос рейтинг доверия к министру обороны РФ Сергею Шойгу (с 12% в феврале до 16% в марте) и председателю партии "ЛДПР" Владимиру Жириновскому (с 10% в феврале до 15% в марте). Социологи задавали открытый вопрос "Назовите несколько политиков, общественных деятелей, которым вы доверяете больше всего?" и опрошенные могли сами назвать имена политиков.
Также социологи зафиксировали существенный рост числа россиян, убежденных, что положение дел в России движется в правильном направлении. В марте 69% россиян были убеждены, что их страна идет в правильном направлении, тогда как в феврале таковых было 52%.
По состоянию на март 22% россиян считают, что страна движется в неправильном направлении, и еще 9% затруднились ответить.
Кроме того, социологи зафиксировали рост уровня поддержки россиянами действий премьер-министра Михаила Мишустина, правительства, Государственной Думы, губернаторов и деятельности правящей партии "Единая Россия".
Опрос был проведен личным интервью дома среди 1632 жителей России старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов РФ. Статистическая погрешность с выборкой 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей близких к 25% и 75%; и 2% для показателей, близких к 10% и 90%.
Справка: "Левада-Центр" является ведущим негосударственным социологическим агентством в России, которому российский Минюст предоставил статус "иностранного агента" в 2016 году из-за наличия результатов социологических опросов о падении уровня поддержки правящей партии "Единая Россия".
Предыстория:
- В начале марта провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения утверждал, что более 71% россиян поддерживают войну России против Украины. Впоследствии этот показатель подтвердили в своих исследованиях два независимых социолога, которые обнародовали результаты опроса для издания "Радио Свобода".
- 23 марта тот же ВЦИОМ зафиксировал, что поддержка россиянами войны якобы возросла до 74%. Не поддерживают войну 17% россиян.
- В Кремле сразу заявили, что не будут учитывать мнение россиян, не согласных с ведением войны.
- Президент США Джо Байден во время своей торжественной речи в Варшаве 26 марта по поводу мирового конфликта демократий и авторитарных диктаторов заявил, что он не верит в поддержку обычными россиянами войны России против Украины.