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83% россиян поддерживают Путина – Левада-Центр

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 20:32
ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин на московском стадионе "Лужники" на организованном властью концерте на поддержку войны против Украины 18 марта. ФОТО: GETTY IMAGES

Российское социологическое агентство "Левада-центр" установило, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля поддержка россиянами действий российского президента Владимира Путина выросла до 83%.

Источник: отчет социологического опроса "Левада-Центра", проведенного 24-30 марта

Детали: Поддержка жителей РФ действий Путина в марте выросла более чем на 10% по сравнению с показателями поддержки в феврале и январе. Социологи "Левада-центра" фиксировали поддержку Путина на уровне 69% и 71% в январе и феврале соответственно.

"Не одобряют" действия Путина 15% россиян. В феврале и январе таковых было 27% и 29% опрошенных соответственно.

Динамика поддержки россиянами действий президента РФ Владимира Путина
Динамика поддержки россиянами действий президента РФ Владимира Путина
Инфографика: левада-центр

В то же время, уровень доверия россиян к Путину вырос на 10% по сравнению с февралем – с 34% до 44%. Также на 5% вырос рейтинг доверия к министру обороны РФ Сергею Шойгу (с 12% в феврале до 16% в марте) и председателю партии "ЛДПР" Владимиру Жириновскому (с 10% в феврале до 15% в марте). Социологи задавали открытый вопрос "Назовите несколько политиков, общественных деятелей, которым вы доверяете больше всего?" и опрошенные могли сами назвать имена политиков.

Также социологи зафиксировали существенный рост числа россиян, убежденных, что положение дел в России движется в правильном направлении. В марте 69% россиян были убеждены, что их страна идет в правильном направлении, тогда как в феврале таковых было 52%.

По состоянию на март 22% россиян считают, что страна движется в неправильном направлении, и еще 9% затруднились ответить.

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инфографика: левада-центр

Кроме того, социологи зафиксировали рост уровня поддержки россиянами действий премьер-министра Михаила Мишустина, правительства, Государственной Думы, губернаторов и деятельности правящей партии "Единая Россия".

Опрос был проведен личным интервью дома среди 1632 жителей России старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов РФ. Статистическая погрешность с выборкой 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей близких к 25% и 75%; и 2% для показателей, близких к 10% и 90%.

Справка: "Левада-Центр" является ведущим негосударственным социологическим агентством в России, которому российский Минюст предоставил статус "иностранного агента" в 2016 году из-за наличия результатов социологических опросов о падении уровня поддержки правящей партии "Единая Россия".

Предыстория:

  • В начале марта провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения утверждал, что более 71% россиян поддерживают войну России против Украины. Впоследствии этот показатель подтвердили в своих исследованиях два независимых социолога, которые обнародовали результаты опроса для издания "Радио Свобода".
  • 23 марта тот же ВЦИОМ зафиксировал, что поддержка россиянами войны якобы возросла до 74%. Не поддерживают войну 17% россиян.
  • В Кремле сразу заявили, что не будут учитывать мнение россиян, не согласных с ведением войны.
  • Президент США Джо Байден во время своей торжественной речи в Варшаве 26 марта по поводу мирового конфликта демократий и авторитарных диктаторов заявил, что он не верит в поддержку обычными россиянами войны России против Украины.

Темы: ПутинопросвойнаРосcия
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