83% россиян поддерживают Путина – Левада-Центр

ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин на московском стадионе "Лужники" на организованном властью концерте на поддержку войны против Украины 18 марта. ФОТО: GETTY IMAGES

Российское социологическое агентство "Левада-центр" установило, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля поддержка россиянами действий российского президента Владимира Путина выросла до 83%.

Источник: отчет социологического опроса "Левада-Центра", проведенного 24-30 марта

Детали: Поддержка жителей РФ действий Путина в марте выросла более чем на 10% по сравнению с показателями поддержки в феврале и январе. Социологи "Левада-центра" фиксировали поддержку Путина на уровне 69% и 71% в январе и феврале соответственно.

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"Не одобряют" действия Путина 15% россиян. В феврале и январе таковых было 27% и 29% опрошенных соответственно.

Динамика поддержки россиянами действий президента РФ Владимира Путина Инфографика: левада-центр

В то же время, уровень доверия россиян к Путину вырос на 10% по сравнению с февралем – с 34% до 44%. Также на 5% вырос рейтинг доверия к министру обороны РФ Сергею Шойгу (с 12% в феврале до 16% в марте) и председателю партии "ЛДПР" Владимиру Жириновскому (с 10% в феврале до 15% в марте). Социологи задавали открытый вопрос "Назовите несколько политиков, общественных деятелей, которым вы доверяете больше всего?" и опрошенные могли сами назвать имена политиков.

Также социологи зафиксировали существенный рост числа россиян, убежденных, что положение дел в России движется в правильном направлении. В марте 69% россиян были убеждены, что их страна идет в правильном направлении, тогда как в феврале таковых было 52%.

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По состоянию на март 22% россиян считают, что страна движется в неправильном направлении, и еще 9% затруднились ответить.

Кроме того, социологи зафиксировали рост уровня поддержки россиянами действий премьер-министра Михаила Мишустина, правительства, Государственной Думы, губернаторов и деятельности правящей партии "Единая Россия".

Опрос был проведен личным интервью дома среди 1632 жителей России старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов РФ. Статистическая погрешность с выборкой 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей близких к 25% и 75%; и 2% для показателей, близких к 10% и 90%.

Справка: "Левада-Центр" является ведущим негосударственным социологическим агентством в России, которому российский Минюст предоставил статус "иностранного агента" в 2016 году из-за наличия результатов социологических опросов о падении уровня поддержки правящей партии "Единая Россия".

Предыстория: