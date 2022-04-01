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ВСУ освободили от оккупантов Бородянку в Киевской области

Денис КарловскийПятница, 1 апреля 2022, 18:10

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили городок Бородянка в Бучанском районе Киевской области.

Источник: новостное агентство Министерства обороны "АрмияInform"

Детали: Дополнительные детали пока не сообщают.

В течение 31 марта и 1 апреля ВСУ начали освобождение населенных пунктов на севере и северо-западе Киевщины.

Предыстория:

  • Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил 1 апреля, что подразделения российских оккупантов покинули территорию Броварского района.
  • Накануне 31 марта мэр Ирпеня Александр Меркушин заявил, что город был освобожден от российских оккупантов.
  • Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк считает, что в ближайшее время можно будет возобновить движение автомобилей по трассе Киев-Житомир.

Темы: Киевская областьВооруженные силыоккупацияРосcия
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