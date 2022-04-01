Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ОГА: Мариуполь тяжело деблокировать, но делаем все, чтобы помочь бойцам

Пятница, 1 апреля 2022, 21:10

Военное руководство государства принимает все меры, чтобы помочь бойцам в Мариуполе, но деблокировать этот город очень сложно.

Источник: Укринформ со ссылкой на руководителя Донецкой ОГА/ОВА Павла Кириленко.

Детали: Отвечая на вопрос, насколько реально или нереально провести операцию по деблокаде Мариуполя, Кириленко сказал, это "очень сложно делать по географическому расположению и расположению сил противника".

Реклама:

Прямая речь: "Но происходящее и по той информации, которой я владею, но я ее не могу в полном объеме, даже в значительном таком объеме, предоставлять, - военное руководство, руководство государства в первую очередь предпринимает все меры, чтобы при имеющихся на сегодня возможностях максимально помогать. В том числе и тем военным, которые находятся и непосредственно защищают город, которые находятся в таких сверхсложных условиях и в условиях фактического окружения врагом, и в условиях уличных боев в городе".

Что предшествовало: Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.

ВИДЕО ДНЯ

31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Темы: Мариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: