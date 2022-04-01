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ОГА: Мариуполь тяжело деблокировать, но делаем все, чтобы помочь бойцам

Пятница, 1 апреля 2022, 21:10

Военное руководство государства принимает все меры, чтобы помочь бойцам в Мариуполе, но деблокировать этот город очень сложно.

Источник: Укринформ со ссылкой на руководителя Донецкой ОГА/ОВА Павла Кириленко.

Детали: Отвечая на вопрос, насколько реально или нереально провести операцию по деблокаде Мариуполя, Кириленко сказал, это "очень сложно делать по географическому расположению и расположению сил противника".

Прямая речь: "Но происходящее и по той информации, которой я владею, но я ее не могу в полном объеме, даже в значительном таком объеме, предоставлять, - военное руководство, руководство государства в первую очередь предпринимает все меры, чтобы при имеющихся на сегодня возможностях максимально помогать. В том числе и тем военным, которые находятся и непосредственно защищают город, которые находятся в таких сверхсложных условиях и в условиях фактического окружения врагом, и в условиях уличных боев в городе".

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Что предшествовало: Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

В конце марта в Мариупольском горсовете призвали спасти людей в Мариуполе, которые начинают умирать от голода.

31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Темы: Мариупольвойна
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