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Зеленский: Мариуполь – сердце войны, перестанет биться – у нас будут слабые позиции

Елена РощинаВоскресенье, 10 апреля 2022, 13:39
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что бои за восток Украины и, в частности, за Мариуполь, определят ход войны – и если ВСУ потерпят поражение, россияне могут покинуть переговоры и снова оккупировать деоккупированные территории.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь: "Мариуполь – это, знаете, сердце этой войны сегодня. Оно бьется – мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет биться – у нас будут более слабые позиции. Они (защитники города – ред.) – люди, которые оттянули на себя большое количество врага.

Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства, в (районе) ООС, и если они будут более крепкими, то и стол переговоров будет для нас ближе, и у нас будут преимущества в диалоге с Российской Федерацией.

Если у нас ситуация будет слабой по всем этим направлениям, то мы можем не дождаться встречи. Потому что тогда Россия будет делать все эти шаги, которые могут привести к возвращению в те города, которые мы сейчас деоккупировали. Они могут пойти и на это.

Тогда уже наша ситуация в переговорах будет слабее и, может быть, даже не интересна российской стороне. Так может быть. К сожалению, мы констатируем. Мы верим в наш результат, в нашу победу…".

Детали: Зеленский также сказал, что идти на переговоры после пыток украинцев сложно, но "мы должны не упускать возможности на дипломатическое решение, если они у нас будут". 

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Прямая речь: "Люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война кончилась. На наших условиях, условиях независимости Украины, но… каждая семья что-то потеряла – и я не думаю, что их удовлетворит любой мир на любых условиях. 

Но если мы говорим не эмоционально, то война должна закончиться миром, или закончится миллионами жертв. И даже там, где миллион жертв, все приходит к концу войны.

Да, мы должны бороться – но ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей".

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде российской армии, за него ведутся ожесточенные бои. Это единственный город на берегу Азовского моря, где россияне еще не смогли добиться полного контроля над городом, хотя блокируют эвакуацию и доставку гуманитарки туда.
  • В Мариуполе может оставаться более 120 тысяч гражданских лиц, но неизвестно, сколько людей погибло от голода и ранений. В городе почти не осталось уцелевших домов, больше месяца там нет воды, еды, электричества, газа, связи и возможности похоронить умерших. Часть людей удалось эвакуировать, но тысячи мариупольцев вынужденно оказались на оккупированных территориях Украины или на территории России.
  • 9 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя сдерживают 10 тысяч российских военных, которые их окружили.
  • В Министерстве обороны США 9 апреля заявили, что украинская армия разбила около 20% вражеских сил, а РФ сосредотачивает войска для усиления наступления на Донбасс.
  • Британская разведка считает, что Мариуполь может являться ключевой целью россиян, чтобы обеспечить сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

Темы: ЗеленскийвойнапереговорыМариуполь
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