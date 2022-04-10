Зеленский: Мариуполь – сердце войны, перестанет биться – у нас будут слабые позиции

Президент Владимир Зеленский считает, что бои за восток Украины и, в частности, за Мариуполь, определят ход войны – и если ВСУ потерпят поражение, россияне могут покинуть переговоры и снова оккупировать деоккупированные территории.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь: "Мариуполь – это, знаете, сердце этой войны сегодня. Оно бьется – мы воюем, мы крепки. Если оно перестанет биться – у нас будут более слабые позиции. Они (защитники города – ред.) – люди, которые оттянули на себя большое количество врага.

Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства, в (районе) ООС, и если они будут более крепкими, то и стол переговоров будет для нас ближе, и у нас будут преимущества в диалоге с Российской Федерацией.

Если у нас ситуация будет слабой по всем этим направлениям, то мы можем не дождаться встречи. Потому что тогда Россия будет делать все эти шаги, которые могут привести к возвращению в те города, которые мы сейчас деоккупировали. Они могут пойти и на это.

Тогда уже наша ситуация в переговорах будет слабее и, может быть, даже не интересна российской стороне. Так может быть. К сожалению, мы констатируем. Мы верим в наш результат, в нашу победу…".

Детали: Зеленский также сказал, что идти на переговоры после пыток украинцев сложно, но "мы должны не упускать возможности на дипломатическое решение, если они у нас будут".

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Прямая речь: "Люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война кончилась. На наших условиях, условиях независимости Украины, но… каждая семья что-то потеряла – и я не думаю, что их удовлетворит любой мир на любых условиях.

Но если мы говорим не эмоционально, то война должна закончиться миром, или закончится миллионами жертв. И даже там, где миллион жертв, все приходит к концу войны.

Да, мы должны бороться – но ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей".

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