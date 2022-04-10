Мэр Ирпеня рассказал, где искать автомобили, которые стояли у моста через реку

Автомобили жителей Ирпеня, которые остались возле моста через реку Ирпень, были эвакуированы на три локации в городе – там владельцы могут найти свои машины.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Друзья, начало поступать много вопросов по поводу автомобилей, стоявших возле моста через реку Ирпень. Отвечаю – всех их эвакуаторами переправили на три локации. Это парковка возле кладбища, парковка возле кафе "Корона" (начало Соборной) и парковки рядом с ЖК "Нью-Йорк". Ищите свои автомобили там".

Автомобили возле разрушенного моста Фото gettyimages

Детали: Позже Маркушин уточнил, что машины стоят по 4 адресам:

Парковка возле ресторана "Корона" и отдела продаж "Синергия" (начало ул. Соборная);

Дорога к ЖК "Фреш сити", "Сияние", "Грин сайд" (возле Ирпеньводоканала);

Парковка около кладбища (ул. Университетская);

Парковка напротив ЖК "Рич таун" на ул. Технологической, возле мойки самообслуживания.

Мэр города также сообщил, что в воскресенье в Ирпене будут продолжаться работы по ремонту сетей, переправы и по уборке улиц.

Как известно, 13 марта полиция Киевской области показала видео из Ирпеня.

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Возле разрушенного Романовского моста стояли десятки заброшенных автомобилей. Часть из них сгорели дотла, многие были повреждены обстрелами.

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