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Мэр Ирпеня рассказал, где искать автомобили, которые стояли у моста через реку

Ирина БалачукВоскресенье, 10 апреля 2022, 10:49
Мэр Ирпеня рассказал, где искать автомобили, которые стояли у моста через реку
Автомобиль возле разрушенного моста. Фото gettyimages

Автомобили жителей Ирпеня, которые остались возле моста через реку Ирпень, были эвакуированы на три локации в городе – там владельцы могут найти свои машины.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Друзья, начало поступать много вопросов по поводу автомобилей, стоявших возле моста через реку Ирпень. Отвечаю – всех их эвакуаторами переправили на три локации. Это парковка возле кладбища, парковка возле кафе "Корона" (начало Соборной) и парковки рядом с ЖК "Нью-Йорк". Ищите свои автомобили там". 

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Автомобили возле разрушенного моста
Фото gettyimages

Детали: Позже Маркушин уточнил, что машины стоят по 4 адресам:

  • Парковка возле ресторана "Корона" и отдела продаж "Синергия" (начало ул. Соборная);
  • Дорога к ЖК "Фреш сити", "Сияние", "Грин сайд" (возле Ирпеньводоканала);
  • Парковка около кладбища (ул. Университетская);
  • Парковка напротив ЖК "Рич таун" на ул. Технологической, возле мойки самообслуживания.
 

Мэр города также сообщил, что в воскресенье в Ирпене будут продолжаться работы по ремонту сетей, переправы и по уборке улиц.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, 13 марта полиция Киевской области показала видео из Ирпеня.

 

Возле разрушенного Романовского моста стояли десятки заброшенных автомобилей. Часть из них сгорели дотла, многие были повреждены обстрелами. 

 

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Темы: Ирпеньвойнаавто
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