Мэр Ирпеня рассказал, где искать автомобили, которые стояли у моста через реку
Автомобили жителей Ирпеня, которые остались возле моста через реку Ирпень, были эвакуированы на три локации в городе – там владельцы могут найти свои машины.
Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram
Прямая речь Маркушина: "Друзья, начало поступать много вопросов по поводу автомобилей, стоявших возле моста через реку Ирпень. Отвечаю – всех их эвакуаторами переправили на три локации. Это парковка возле кладбища, парковка возле кафе "Корона" (начало Соборной) и парковки рядом с ЖК "Нью-Йорк". Ищите свои автомобили там".
Детали: Позже Маркушин уточнил, что машины стоят по 4 адресам:
- Парковка возле ресторана "Корона" и отдела продаж "Синергия" (начало ул. Соборная);
- Дорога к ЖК "Фреш сити", "Сияние", "Грин сайд" (возле Ирпеньводоканала);
- Парковка около кладбища (ул. Университетская);
- Парковка напротив ЖК "Рич таун" на ул. Технологической, возле мойки самообслуживания.
Мэр города также сообщил, что в воскресенье в Ирпене будут продолжаться работы по ремонту сетей, переправы и по уборке улиц.
Как известно, 13 марта полиция Киевской области показала видео из Ирпеня.
Возле разрушенного Романовского моста стояли десятки заброшенных автомобилей. Часть из них сгорели дотла, многие были повреждены обстрелами.
Предыстория:
- 28 марта стало известно об освобождении Ирпеня от российских захватчиков.
- Мэр Ирпеня Александр Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.
- Он также добавил, что в течение минимум месяца жителям освобожденного Ирпеня в Киевской области нельзя возвращаться в свои дома.
- Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что российские оккупанты в городе устроили настоящие зверства – они расстреливали людей, а затем ехали по телам танками, после освобождения Ирпеня пришлось собирать останки лопатами.