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Химатаку совершили на "Азовсталь", есть пострадавшие "азовцы" – Белецкий

Алена МазуренкоВторник, 12 апреля 2022, 00:04
Химатаку совершили на Азовсталь, есть пострадавшие азовцы – Белецкий
GETTY IMAGES

Российские оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники полка "Азов".

Источник: видеообращение лидера "Азова" Андрея Белецкого

Прямая речь: "Россияне нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по заводу "Азовсталь". Если говорить о практической стороне удара - она невеликая. Три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий...

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Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. Им ничего не остается как использовать неизбирательное запрещенное оружие".

Детали: По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Что было раньше: Российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения.

Предыстория:

  • Буквально за несколько часов до этого россияне пригрозилиБуквально за кілька годин до цього , что планируют заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.
  • Президент Джо Байден заявлял, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения, в частности химическое, но ответ будет зависеть от ситуации.
  • 36-я отдельная бригада морской пехоты, участвующая в обороне Мариуполя против российских захватчиков, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорится, что 11 апреля может стать последним боем для всех защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами в течение двух недель.
  • Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный впоследствии отреагировал и заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть. Он добавил, что детали оборонной операции украинских защитников не должны являться предметом общественного обсуждения.

Темы: АзовРосcияМариупольвойна
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