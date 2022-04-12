Химатаку совершили на "Азовсталь", есть пострадавшие "азовцы" – Белецкий
Российские оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники полка "Азов".
Источник: видеообращение лидера "Азова" Андрея Белецкого
Прямая речь: "Россияне нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по заводу "Азовсталь". Если говорить о практической стороне удара - она невеликая. Три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий...
Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. Им ничего не остается как использовать неизбирательное запрещенное оружие".
Детали: По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.— Андрій Білецький (@AndrijBilec) April 11, 2022
Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8
Что было раньше: Российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения.
Предыстория:
- Буквально за несколько часов до этого россияне пригрозилиБуквально за кілька годин до цього , что планируют заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.
- Президент Джо Байден заявлял, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения, в частности химическое, но ответ будет зависеть от ситуации.
- 36-я отдельная бригада морской пехоты, участвующая в обороне Мариуполя против российских захватчиков, опубликовала обращение к украинцам на русском языке. В заявлении говорится, что 11 апреля может стать последним боем для всех защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами в течение двух недель.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный впоследствии отреагировал и заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть. Он добавил, что детали оборонной операции украинских защитников не должны являться предметом общественного обсуждения.