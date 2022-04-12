Химатаку совершили на "Азовсталь", есть пострадавшие "азовцы" – Белецкий

Российские оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники полка "Азов".

Источник: видеообращение лидера "Азова" Андрея Белецкого

Прямая речь: "Россияне нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по заводу "Азовсталь". Если говорить о практической стороне удара - она невеликая. Три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий...

Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. Им ничего не остается как использовать неизбирательное запрещенное оружие".

Детали: По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.

Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8 — Андрій Білецький (@AndrijBilec) April 11, 2022

Что было раньше: Российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения.

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