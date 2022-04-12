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Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик

Ирина БалачукВторник, 12 апреля 2022, 16:54
Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик
Владимир Путин. Фото РБК

Президент России Владимир Путин заявил, что после встречи в Стамбуле и зверств россиян в Буче переговоры с Украиной снова зашли в тупик.

Источник: Путин на общей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко пресс-конференции 12 апреля

Прямая речь Путина: "Ми вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины –  а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности – не будут распространятся на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса".

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Детали: Затем, по словам президента страны-агрессора Россия якобы начала создавать условия для "продолжения договорного процесса", а вместо этого столкнулись с якобы "провокацией в Буче".

Прямая речь Путина: "И что самое главное – украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию".

Детали: Путин также добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам", но подробностей он пока не знает.

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Что было раньше: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине. Первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями по прекращению войны прошел 28 февраля в Беларуси.12 апреля Путин завил, что Беларусь подходит для переговоров Киева и Москвы.

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Предыстория: 

  • 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
  • После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.
  • Президент Владимир Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.
  • 7 апреля он сказал, что договоренности Украины по гарантиям безопасности не обязательно должны предшествовать его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы не замедлять процесс диалога.
  • 9 апреля Зеленский заявил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну.

Темы: переговорыРосcияУкраинавойна
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