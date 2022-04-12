В Мариуполе окруженные морпехи смогли соединиться с "Азовом" - СМИ

В Мариуполе подразделение николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком "Азов".

Источник: "Преступности.НЕТ" со ссылкой на одного из офицеров бригады

Детали: По его словам, несмотря на большую сложность, спецоперация была проведена успешно.

"Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – рассказал офицер бригады.

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