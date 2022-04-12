В Мариуполе окруженные морпехи смогли соединиться с "Азовом" - СМИ

В Мариуполе подразделение николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком "Азов".

Источник: "Преступности.НЕТ" со ссылкой на одного из офицеров бригады

Детали: По его словам, несмотря на большую сложность, спецоперация была проведена успешно.

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"Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – рассказал офицер бригады.

Предыстория:

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается и оказать бойцам помощь сложно.

11 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты, которая участвует в обороне Мариуполя, заявила, что 11 апреля может стать последним боем для защитников Мариуполя, а украинское военное командование не связывалось с бойцами две недели.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.

Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов".

12 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президент и руководство ВСУ ищут возможность помочь украинским воинам в Мариуполе, но не могут озвучивать свои планы публично.