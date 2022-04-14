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Турчинов говорит, что горящая "Москва" - не первый результат работы "Нептуна"

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 14:46
Турчинов говорит, что горящая Москва - не первый результат работы Нептуна

Отработка по российскому крейсеру "Москва" – не первое эффективное применение украинских крылатых ракет "Нептун".

Источник: экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, которого цитирует его пресс-служба

Детали: По словам Турчинова, две недели назад украинская крылатая ракета нанесла удар по еще одному российскому ключевому кораблю – "Адмиралу Эссену".

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Прямая речь: "Противоракетные средства "Эссена" запеленговали угрозу только при подлете, открыв заградительный огонь, но даже с повреждениями, наша ракета нанесла кораблю значительный урон, выведя его из боевой операции".

Детали: Турчинов, который в 2015-2019 годах занимался ракетной программой нашей страны, пояснил, что проект разработки и изготовления "Нептуна" был реализован КБ "Луч" в нереально короткие сроки при минимальном финансировании в условиях военного противостояния с Россией.

В 2018 году были проведены удачные испытания и уничтожены морские цели. Планировалось изготовление не только наземного мобильного комплекса, но и комплексов крылатых ракет морского и воздушного базирования. К сожалению, последние проекты были приостановлены после 2019 года, отметил Турчинов, выразив надежду, что все приостановленные ракетные программы будут возобновлены, "и наши крылатые ракеты найдут свои цели и в московском кремле".

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Турчинов поблагодарил военных, которые мужественно и профессионально уничтожают врага, а также ученых и производственников из КБ "Луч" и других предприятий ОПК во главе с Героем Украины Олегом Коростелевым за их уникальный вклад в оборону нашего государства.

Темы: войнаРосcияфлот
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