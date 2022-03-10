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"Творчество" минобороны РФ: в Украине заражали птиц смертельными вирусами и отпускали в Россию

Денис КарловскийЧетверг, 10 марта 2022, 15:25
Творчество минобороны РФ: в Украине заражали птиц смертельными вирусами и отпускали в Россию
здание минобороны РФ в Москве. фото: getty images

В российском министерстве обороны распространяют новые безосновательные "фейки" о разработке в Украине биологического оружия для распространения в России через летучих мышей и перелетных птиц.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости"

Детали: В фейке минобороны РФ утверждают без наведения доказательств, что российские оккупационные войска "разоблачили" в Украине тайный проект UP-5. Мол, в лабораториях Киева, Харькова и Одессы изучали возможность распространения через перелетных птиц особо опасных инфекций.

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Якобы, через птиц разработчики биооружия надеялись распространить штамм гриппа H5N1 "с летальностью 50%" и болезнь Ньюкасла. В фейке отмечено, что русские оккупанты будто разоблачили планы по использованию двух видов птиц, чей маршрут перелета на зимовку проходит через российскую территорию.

Кроме того, русские захватчики якобы "разоблачили" планы проекта Р-781, в котором вирусы должны были переносить летучие мыши.

Российское минобороны распространило карты и тексты, на которых разместили в частности герб США и фотографии птиц. По словам оккупантов, якобы они поймали в Ивановской и Воронежской областях зараженных птиц, выпущенных из так называемого "Херсонского заповедника".

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Как утверждают российские власти в другом фейке, в 2022 году американцы будто тоже планировали опыты в украинских лабораториях на летучих мышах, птицах и рептилиях, чтобы попытаться сделать их переносчиками сибирской язвы и африканской чумы свиней.

Справка: В Украине нет природоохранной зоны под названием "Херсонский заповедник".

Почему это важно: Российское руководство фабрикует поводы и объяснения своей вооруженной агрессии против Украины. Сначала основным поводом была "защита от геноцида" русскоговорящего населения. Впоследствии оккупационные власти начали склоняться к фейкам о тайных разработках США и Украины по биологическому, химическому и ядерному оружию.

Предыстория:

  • Ранее 10 марта в российском минобороны распространили безосновательные фейки, что в Украине проводились эксперименты со штаммами коронавируса. Мол, США помогали Украине разрабатывать биооружие.
  • 9 марта британские журналисты опубликовали материал, что западные чиновники опасаются возможной подготовки российскими оккупантами фейка для применения химического оружия в Украине.
  • Российские пропагандисты в оправдание войны РФ против Украины ранее писали, что Украина якобы имела "ядерную программу", работы по которой активизировались в 2014 году.

Темы: Росcиявойнапропагандавирус
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