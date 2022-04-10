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Киевская область: в 12 населенных пунктах восстановили свет, в 16 – газ

Ирина БалачукВоскресенье, 10 апреля 2022, 12:13
Киевская область: в 12 населенных пунктах восстановили свет, в 16 – газ
В Киевской области продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и сетей. Фото КОВА

За прошедшие сутки в Киевской области возобновили электроснабжение в 12 населенных пунктах и ​​газоснабжение – в 16 населенных пунктах, продолжается разминирование территорий.

Источник: руководитель Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба в Telegram и Киевская областная военная администрация в Facebook

Прямая речь Кулебы: "За прошедшие сутки на Киевщине возобновили электроснабжение в 12 населенных пунктах. Без газоснабжения остаются 98 городков и сел Бучанского, Вышгородского, Броварского районов. За прошедшие сутки возобновлено газоснабжение в 16 населенных пунктах".

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Детали: Он добавил, что водоснабжение отсутствует в 16 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Вышгородского районов.

По словам Кулебы, аварийно-восстановительные работы в области начинаются сразу, как только бригады получают возможность выполнять их безопасно.

Также продолжаются работы по разминированию в Киевской области. За минувшие сутки спасатели обследовали 58,87 га территорий, проверили 52 объекта инфраструктуры, 33 линии электропередач и 2 км газопровода.

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9 марта обезвредили 1 141 взрывоопасный предмет, а за все время работ специалисты ликвидировали 10 566 взрывоопасных предметов.

Кроме того, продолжаются работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временных насыпных мостов через реку Ирпень.

В частности, в районе села Романовка мост уже почти готов – его построили за 6 дней и планируют возобновить движение под вечер 10 апреля.

Возле села Стоянка работы по возведению насыпного моста требуют больше времени – их обещают закончить в ближайшее время.

Идет демонтаж уничтоженного захватчиками моста на Житомирской трассе. Здесь главная задача – восстановить одну сторону моста в сторону Киева и тем самым запустить в полном объеме Житомирскую трассу.

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Темы: Киевская областьвойнаэлектроэнергияразминирование
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