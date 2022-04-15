Россияне обстреляли из минометов украинских пограничников на Черниговщине

Утром российские войска обстреляли из минометов позиции украинских пограничников в Черниговской области.

Источник: председатель Корюковской РВА Иван Ващенко в Facebook, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Иващенко отметил, что, по сообщению Сил обороны, произошел обстрел позиций пограничников в Сновской территориальной общине. И хотя, по его словам, обстрел носил скорее "беспокоящий" характер, он призвал жителей региона быть внимательными к воздушным тревогам и держаться поближе к укрытиям.

Информацию подтвердили в УП в пресс-службе ГПСУ.

Прямая речь Демченко: "Действительно, сегодня утром российские войска с территории РФ вели огонь по территории возле населенного пункта Сеньковка, что на Черниговщине. С определенным промежутком во времени обстрел происходил из минометов дважды. Пострадавших среди пограничников, несших службу в том районе, нет.

Отмечу, как мы уже сообщали, враг не оставляет провокационные действия в направлениях, где Силы обороны Украины выгнали его из нашего государства. Это и открытие огня с территории России, а также безосновательные и голословные обвинения о якобы ведении обстрелов с украинской территории нашими защитниками".

Что предшествовало: Глава ГПСУ Сергей Дейнеко подчеркивал, что на границе с Россией, контроль за которой возвращают украинские пограничники, сохраняется опасность вражеских обстрелов.

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13 апреля в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали россияне со стороны своего пункта пропуска "Погар".