Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве и Киевской области ночью звучали взрывы, пострадал завод

Елена РощинаПятница, 15 апреля 2022, 15:25
Разрушение в результате российского удара

Ночью жители Киева и Киевской области слышали взрывы, было выпущено несколько ракет, работала противовоздушная оборона – однако поврежден машиностроительный завод "Визар" в Вишневом.

Источник: жители столицы и области, источники УП, AFP

Детали: Жители Киева слышали звуки взрывов или работы систем ПВО. 

Также звуки взрывов слышали под Белой Церковью (Киевская область). 

Киевская ОВА сообщила лишь, что "были слышны взрывы в Васильковской общине, по предварительным данным сработало ПВО".

В Телеграм-каналах сообщалось о том, что часть Киева и области осталась без электроэнергии. Косвенно это подтвердила британская организация NetBlocks, которая отметила, что среди ночи интернет-активность упала до 85% от обычного уровня.

О повреждениях гражданских объектов не сообщалось. 

ВИДЕО ДНЯ

Журналист AFP подтвердил, что военный завод под Киевом частично разрушен в результате ночных российских ударов. 

Серьезные повреждения получили цех и административное здание завода "Визар", сообщил он с места событий (Жулянский машиностроительный завод "Визар" расположен в г. Вишневое – УП).

AFP отмечает, что этот завод производил ракеты "Нептун", которые, предположительно, поразили российский военный корабль "Москва", который в итоге потерял боеспособность и затонул при буксировке. 

Очевидцы говорят, что удар с воздуха был нанесен около 1:30 ночи, было пять попаданий. У порядка 50 автомобилей, припаркованных у завода, выбило окна.

Местные жители считают, что Россия мстила за крейсера "Москва".

Утром Минобороны РФ заявило, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по заводу "Визар" – "уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет".

Также спикер Минобороны РФ пригрозил, что масштабы ракетных ударов ВС РФ по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на "атаки или диверсии на территории России".

Перед тем "РИА Новости" заявили, якобы "над Белгородом работает ПВО, как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом". 

Центр противодействия дезинформации при СНБОУ предупреждал, что Россия готова проводить теракты на своей территории, чтобы обвинить в них украинцев и развязать себе руки.

По данным СБУ, российские военные обстреляли свой же поселок Климово в Брянской области РФ, а Москва обвинила в обстреле Украину.

УП, обновлено от 14:17
Темы: войнаКиевКиевская областьвзрыв
Главное сегодня

Суд арестовал Медведчука без права залога

Мирный договор с Россией может состоять из двух документов – Зеленский

видеоУничтожение защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах – Зеленский

фотоРоссияне похоронили путинского генерала, которого ликвидировали ВСУ

ВИДЕОКиевская область: возводят мост возле Стоянки, разблокирующий движение между Киевом и Житомиром

фотоОккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Луганской области

Все новости...
война
С начала российского вторжения Украину покинули 5 млн человек - ООН
Черниговщина: россияне повторно ударили по пограничникам из минометов
ФСБ просит больше денег на похороны своих вояк
Последние новости
20:07
Германия не информировала Украину о деталях военной помощи – посол
20:05
Россияне агитируют военнообязанных подписывать контракты с армией до 1 года – Генштаб
20:03
Франция заморозила имения Абрамовича и других олигархов почти на 1 миллиард долларов
20:03
Сотни тысяч украинцев в апреле вернулись в страну – ГПСУ
19:45
фотоХудожники нарисовали героическую собаку Патрона, которая помогает искать мины
19:44
фото, видеоМариуполь: Reuters побывало в городе, вокруг завода Ильича - много тел мирных жителей
19:43
США беспокоятся, что у украинцев заканчиваются боеприпасы перед битвой за Донбасс
19:34
Суд арестовал Медведчука без права залога
19:20
видеоНекоторые дают оружие под давлением, но растягивают процесс на месяцы – Зеленский
19:09
Грузия хочет в мае передать ЕС заполненный опросник для вступа
Все новости...