В Киеве и Киевской области ночью звучали взрывы, пострадал завод

Ночью жители Киева и Киевской области слышали взрывы, было выпущено несколько ракет, работала противовоздушная оборона – однако поврежден машиностроительный завод "Визар" в Вишневом.

Источник: жители столицы и области, источники УП, AFP

Детали: Жители Киева слышали звуки взрывов или работы систем ПВО.

Также звуки взрывов слышали под Белой Церковью (Киевская область).

Киевская ОВА сообщила лишь, что "были слышны взрывы в Васильковской общине, по предварительным данным сработало ПВО".

В Телеграм-каналах сообщалось о том, что часть Киева и области осталась без электроэнергии. Косвенно это подтвердила британская организация NetBlocks, которая отметила, что среди ночи интернет-активность упала до 85% от обычного уровня.

О повреждениях гражданских объектов не сообщалось.

Журналист AFP подтвердил, что военный завод под Киевом частично разрушен в результате ночных российских ударов.

Серьезные повреждения получили цех и административное здание завода "Визар", сообщил он с места событий (Жулянский машиностроительный завод "Визар" расположен в г. Вишневое – УП).

AFP отмечает, что этот завод производил ракеты "Нептун", которые, предположительно, поразили российский военный корабль "Москва", который в итоге потерял боеспособность и затонул при буксировке.

Очевидцы говорят, что удар с воздуха был нанесен около 1:30 ночи, было пять попаданий. У порядка 50 автомобилей, припаркованных у завода, выбило окна.

Местные жители считают, что Россия мстила за крейсера "Москва".

#UPDATE A Ukrainian military factory outside Kyiv that produced missiles allegedly used to hit Russia's Moskva warship was partly destroyed by overnight Russian strikes, an AFP journalist at the scene saw Friday https://t.co/NzKQ8OXPnE #Vyshneve pic.twitter.com/xE32Z93xDE