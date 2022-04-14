Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Российский крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.

Источник: российское государственное медиа "РИА Новости" со ссылкой на министерство обороны РФ.

Детали: В российском минобороны настаивают, что корпус корабля получил сильные повреждения в результате детонации боеприпасов на борту.

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Как утверждают российское военное руководство, "из-за штормовых условий во время буксировки в порт Севастополя" флагман Черноморского флота России затонул.

Россияне не признали, что 13 апреля крейсер получил разрушения в результате удара украинскими ракетами.

Справка: Ракетный крейсер "Москва" был флагманом Черноморского флота России, на котором осуществлялось управление соединениями военных кораблей, разведка, противовоздушная и противовоздушная оборона, а также ракетные обстрелы по Украине.

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Корабль был введен в эксплуатацию в декабре 1982 года. На этом корабле советский президент Михаил Горбачев ездил на переговоры с президентом США Джорджем Бушем-старшим на Мальту в 1989 году. Также судно было привлечено к боевым действиям России против Грузии в 2008 году, а также для усиления российского военного контингента в Сирии.

По данным украинского политического руководства, знаменитое выражение украинских пограничников "Русский военный корабль, иди нах*й" было адресовано именно крейсеру "Москва".

Его потеря существенно ослабит противовоздушную и противоракетную защиту группировок судов ЧФ РФ вблизи украинского побережья, поскольку основная часть противовоздушных систем для защиты кораблей в составе ЧФ РФ находилась на нем. Кроме утраты центра управления и командования, потеря "Москвы" нанесет серьезный удар по имиджу Военно-морского флота РФ.

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