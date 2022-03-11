В "Дии" появился "еДокумент" — он заменит утраченный из-за войны паспорт
В приложении "Дия" появилась новая услуга - "еДокумент" - это цифровое удостоверение на период военного времени в случае потери документов.
Источник: УП, премьер-министр Денис Шмигаль на сайте Кабмина
Детали: Чтобы "документ" появился в "Дии", необходимо обновить приложение.
"еДокумент" будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые из-за войны потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность.
Напомним: Как анонсировали в правительстве, новый документ будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах.
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