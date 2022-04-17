На востоке ВСУ сбили вертолеты, уничтожили 10 танков и 15 единиц бронетехники РФ

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в воскресенье отбили 12 атак врага, уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники РФ, а также сбили 2 вертолета.

Источник: Операция объединенных сил

Дословно: "В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10"".

Детали: В течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 58 вражеских атак, уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатых ракеты противника.