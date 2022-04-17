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Зеленский считает, что Байден лично приедет в Украину

"Европейская правда"Воскресенье, 17 апреля 2022, 18:55
Зеленский считает, что Байден лично приедет в Украину
Зеленский и Байден, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский ожидает визита президента США Джо Байдена в Украину, возможно в Киев.

Об этом он сообщил в интервью телепрограмме State of the Union, выходящей на канале CNN, пишет "Европейская правда".

Полная версия интервью будет транслироваться в воскресенье 17 апреля, уже обнародованы фрагменты разговора Зеленского с ведущим Джейком Таппером. Один из них посвящен возможности визита президента США в Украину.

"Хотите ли вы, чтобы президент Байден приехал сюда?", – спросил Таппер, находясь вместе с Зеленским в одном из помещений Офиса президента на улице Банковой, в Киеве.

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"Да", – сразу ответил президент.

"А есть какие-нибудь планы по его приезду?", - уточнил ведущий.

"Думаю, он приедет. Я думаю, он приедет, – повторил Зеленский, – это конечно его решение, и это будет зависеть от ситуации с безопасностью. Но я считаю, что поскольку он президент США, то он должен приехать. Чтобы увидеть".

Как известно, в последнее время Киев посетил ряд мировых лидеров, включая президенту Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, которая заявила после визита: мы увидели лицо путинской армии.

Недавно Байден признал, что готовит визит в Украину, но источники уточнили, что речь идет о визите кого-то из представителей его команды.

Между тем на прошлой неделе впервые с начала войны официальные лица США приехали в Украину, посетили Бучу и Бородянку.

Темы: ЗеленскийБайден
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