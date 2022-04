Зеленский считает, что Байден лично приедет в Украину

Президент Владимир Зеленский ожидает визита президента США Джо Байдена в Украину, возможно в Киев.

Об этом он сообщил в интервью телепрограмме State of the Union, выходящей на канале CNN, пишет "Европейская правда".

TAPPER: "Do you want President Biden to come here?"



ZELENSKY: "Yes."



TAPPER: Are there any plans for him to come?



ZELENSKY: "I think he will." #CNNSOTU pic.twitter.com/oTMk7e4Xd8