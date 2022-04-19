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На Харьковщине враг разворачивает дополнительные зенитные ракетные дивизионы – сводка штаба

Ольга ГлущенкоВторник, 19 апреля 2022, 07:06
На Харьковщине враг разворачивает дополнительные зенитные ракетные дивизионы – сводка штаба
фото: Генштаб

Российские захватчики перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК "Тор", а также разворачивают в Белгородской области зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также содержание сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом".

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Детали: Не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам по всей территории Украины. В течение предыдущих суток состоялась активизация нанесения ракетных ударов по объектам в западных областях.

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.

Враг продолжает перебрасывание вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов Российской Федерации. Наряду с боевыми подразделениями осуществляет переброску подразделений обеспечения.

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Кроме того, с целью усовершенствования системы материально-технического обеспечения, оккупанты развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.

На Слобожанском направлении противник определенным составом сил продолжает частичную блокировку города Харькова.

По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область.

В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на выходе в админпределы Херсонской области. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не фиксируется.

Республика Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и разведки объектов на нашей территории.

По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, восемнадцать единиц бронированной и восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены семь воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.

Темы: Вооруженные силывойна
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