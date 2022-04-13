Российская армия угрожает нанести ракетные удары по Киеву: говорят "ранее не делали такого"

последствия ракетного удара российских оккупантов по ТРЦ retroville в Киеве 21 марта. фото: RODRIGO ABD

Российское военное руководство угрожает ракетными ударами по Киеву, если украинцы, дескать, не перестанут проводить диверсии на территории РФ.

Источник: брифинг спикера министерства обороны РФ Игоря Конашенкова

Прямая речь Конашенкова: "Видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ.

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Если такие случаи будут продолжаться, то вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия раньше воздерживалась".

Предыстория:

Россияне наносили ракетные удары по Киеву с первых дней полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину. 25 февраля останки российских ракет, которые сбила украинская система ПВО, упали на многоквартирный дом на столичных Позняках. 26 февраля российская ракета попала в многоэтажку на проспекте Валерия Лобановского.

1 марта россияне попали в телебашню на Дорогожичах возле Бабьего Яра, в результате чего погибли 5 прохожих. 2 марта украинские системы ПВО сбили над Южным железнодорожным вокзалом российские ракеты, летевшие в направлении здания Министерства обороны. 14 марта обломки сбитой ракеты оккупантов разбили дом и троллейбус на Куреневке в Киеве

18 марта российская ракета попала в жилмассив на Виноградаре, от чего один человек погиб, еще 19 человек получили ранения, в том числе четверо детей. 21 марта российские ракеты полностью разрушили современный ТРЦ Retroville на Виноградаре, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека.

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз заявил 13 апреля, что жителям столицы, которые эвакуировались из города, пока рано возвращаться. Военные объяснили местным властям, что россияне еще могут нанести ракетные удары по Киеву, а кроме того в окрестностях столицы очень много мин и неразорванных боеприпасов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило 12 апреля, что россияне планируют провести ряд терактов на территории РФ, чтобы обвинить украинцев и оправдать жестокость российской армии в отношении гражданского населения. 1 апреля возле Белгорода в России взорвалась нефтебаза, якобы в результате воздушной атаки украинских вертолетов. В начале апреля местные власти Белгорода заявляли, что вблизи города якобы упал "украинский снаряд".