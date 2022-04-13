Российская армия угрожает нанести ракетные удары по Киеву: говорят "ранее не делали такого"

последствия ракетного удара российских оккупантов по ТРЦ retroville в Киеве 21 марта. фото: RODRIGO ABD

Российское военное руководство угрожает ракетными ударами по Киеву, если украинцы, дескать, не перестанут проводить диверсии на территории РФ.

Источник: брифинг спикера министерства обороны РФ Игоря Конашенкова

Прямая речь Конашенкова: "Видим попытки диверсий и нанесение ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ.

Если такие случаи будут продолжаться, то вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия раньше воздерживалась".

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