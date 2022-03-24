Российские СМИ "нашли" Шойгу

Российские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, не появлявшийся на публике с 11 марта.

Источник: РИА "Новости"

Детали: Российское пропагандистское издание цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова:

"Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов".

По словам Пескова, министр обороны РФ "доложил о ходе специальной военной операции, оказании гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях".

"Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны", — заявил также пресс-секретарь Путина.

Также вышла новость о том, что в четверг российским журналистам сообщили в Минобороны РФ что, генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа.

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Журналисты кремлевского пула также опубликовали видео с Шойгу на совещании у Путина.

Актуальное ли оно, неясно. Ранее российские СМИ уже использовали старые видео для иллюстрации новостей с Шойгу. В частности 18 марта на "Первом канале" вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. Там шла речь, что событие произошло "сегодня", однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.

Обновлено: В эфире "Вестей 24" показали 30-секундное видео с Совбеза с участием Владимира Путина. Здесь впервые за последние 13 дней появился министр обороны Сергей Шойгу. Его появлению в кадре предшествовали проблемы с камерой.

Камера то ли не была установлена, то ли не настроена должным образом, и видно, как с ней производят манипуляции прямо во время эфира, отмечает "Медуза".

Сам Шойгу на видео поправляет галстук, как это обычно делает человек, который не успел привести себя в порядок.

Видео длится всего 30 секунд, звука на нем нет. На экране перед Путиным выведены члены Совбеза, в левом верхнем углу от президента предположительно Сергей Шойгу.

На последней секунде видео можно заметить, как в окне с трансляцией Шойгу снова появляется темный экран, и министр будто пропадает с совещания.

Ради этого видео "Вести 24" прервали свой эфир.

Что предшествовало: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отсутствие в медийном пространстве главы Минобороны России Сергея Шойгу, тем, что у него "сейчас много забот".

На просьбу прокомментировать сообщения издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем российского министра Песков сказал: "Не нужно слушать издание "Агентство" и посоветовал обратиться с вопросом в Минобороны РФ.

Напомним: В ночь на 24 февраля 2022 года Российская Федерация коварно нанесла удары по Украине с территории Беларуси и начала движение войск по нескольким направлениям границы. Путин назвал это "спецоперацией", конечную цель которой российское руководство первоначально лживо формулировало как "помощь "Л/ДНР" затем как - "освобождение Украины от (неизвестных) нацистов".

Позже РФ начала озвучивать "срашилки", что Украина при поддержке США якобы разрабатывает "этнически ориентированное биологическое оружие" и даже "ядерное оружие".

Россия нарушает правила ведения войны, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей Украины.

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