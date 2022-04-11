Обыкновенный рашиZм. Как одна буква Zахватила и наZифицировала Россию 

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за закон, согласно которому буквы "Z", "V" признаны символикой военного вторжения России в Украину.

Z как символ поддержки российской агрессии запретили в некоторых федеральных землях Германии и в Латвии. В Молдове ввели штрафы за георгиевскую ленту и символы войны Z и V. Отдельные компании, например Samsung, убрали эту букву из названия моделей своих смартфонов.

Буква Z на русской технике в начале войны означала только ее принадлежность к военному округу.

Но уже через неделю кремлевские пропагандисты сделали ее символом войны против "бандеровцев, нациков и шайтанов".

После этого по России прокатилась волна флешмобов, организованных властями. Русский язык пополнили слова-мутанты: "Zа мир", "Zа правду", "ZаПацаноV", "Zаканчиваем войны", "КуZбасс", "Zабайкалье".

Пациенты детского хосписа и их родители выстроились в Казани буквой Z.

В Якутии эту букву "выстроили" из оленей, и проштамповали знаком Z яйца местной птицефабрики.

Якутские олени Скриншот ролика Ловозерского страноведческого музея

Фото: sakhaday.ru

В кривом зеркале кремлевской пропаганды никого не беспокоит, что главный символ "денацификации и демилитаризации" Украины напоминает рунический знак "Вольфсангель" ("волчий крюк"). В нацистской Германии он был выбран тактическим знаком нескольких дивизий СС и Вермахта – в частности 4-й полицейской моторизованной дивизии, воевавшей под Псковом и Ленинградом.

Кстати, в 2020-ом году в TikTok стартовал флешмоб: российские представители поколения зумеров, родившиеся с 1997-го до 2016-го, делали татуировки в форме стилизованной буквы Z. После чего их обвинили в использовании нацистской символики.

Советский пропагандист-карикатурист Борис Ефимов использовал "волчий крюк" для обозначения украинских националистов. Сегодня рашисты выбрали символом "денацификации" Украины именно Z

"Не все так однозначно" со смыслами Z и в других языках. К примеру, седьмая буква ивритского алфавита זַ֫ – заин. Ее сленговое значение – известное направление движения русского корабля.

В кино и литературе Z ассоциируется с авантюристом и разбойником Зорро, а также с ходячими мертвецами – зомби.

"Украинская правда" посмотрела на этот символ войны сквозь призму науки о знаках и знаковых системах – семиотики, а также литературы в жанре "зомби-апокалипсис".

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Роман Лейбов: Z − это очень по-русски: половину свастики поломали, половину потеряли

Роман Лейбов – киевлянин по месту рождения, эстонский филолог, преподаватель Тартуского университета и один из учеников Юрия Лотмана, основателя тартуской школы семиотики.

Роман рассказал УП о знаке Z и о том, почему фраза про "русский военный корабль" стала чем-то большим, чем одним из мемов. Дальше − его прямая речь.

Знак Z

Символ – это знак, который имеет широкий контекст и может быть легко репродуцируемым. Например, цвет или геометрическая фигура – звезда, крест. Любой христианин, увидевший крест, поймет, что речь идет о казни Иисуса и его воскресении. Такие символы укоренены в истории.

Их могут вытаскивать из прошлого и наделять новым смыслом. Как это сделал Гитлер со свастикой. Это был его личный проект, такое красивое "колесо-солнышко", и он последовательно делал его символом нацизма. В результате геометрическая фигура оказалась навеки запятнанной новым смыслом. Из символа она превратилась в знак нацизма и ничего больше.

История Z началась во время концентрации российских войск на украинской границе и подготовки к вторжению. По соцсетям, по блогам тогда разлетелись фотографии военной техники с этим знаком.

20-го февраля какие-то сумасшедшие выложили в Telegram-канале "Призрак Новороссии" логотипчики с разными вариациями этой буквы. Люди недоумевали: почему Z? Может, это вообще не Z, а что-то другое? И хозяин этого канала ответил: "Вот если мы вторгнемся в Украину, тогда и поймете". То есть, это знак, который будет иметь смысл, если совершится некое действие.

И дальше все полыхнуло, как пожар, когда буквы Z и V подхватили российские СМИ. С точки зрения смыслов – это полный абсурд.

Ассоциация с латинским алфавитом не нужна России, у которой "свой путь". Визуальная связь со свастикой очевидна. Z есть в словах naZi и naZism. В русском языке есть слово "зига", обозначающее нацистское приветствие.

За этим символом стоит неосознаваемая в России и непроговариваемая фрустрация. "Все, что происходит, прекрасно, и мы, несомненно, победим, но мы не знаем, как это обозначать, для этого нет слов".

И такой же чудовищный, как символ Z, хэштег #намнестыдно". Фрейд с его теорией оговорок просто нервно курит.

Да, действительно, "нам не стыдно", потому что мы наци. Z – наша русская свастика. И при этом все очень по-русски – половину этой свастики поломали, половину потеряли.

"Зачатие и рождение символа Z", – твит премьер-министра Словении Янеза Янши

Главный вопрос семиотики – что все это значит?

Не нужно быть семиотиком, чтобы ответить на этот вопрос. Это страшная трагедия, ужасное преступление и абсолютное изменение смыслов, до недавнего времени закрепленных за отношениями, институциями, организациями. Например, мы сейчас не знаем, что такое НАТО, что такое ООН.

Это другая реальность, где существуют знаки, смысла которых мы не понимаем, и существуют вещи, для которых нет слов.

Никто из нас никогда не был свидетелем такого. Старшее поколение видело Вторую мировую войну, но и тогда такого не было.

Когда англичане и американцы наносили удары по немецким городам, это были варварские бомбардировки. Но там была некоторая честность. Это была война против немецкого народа, этого никто не скрывал. И это были удары возмездия. Они были варварскими, но могли быть оправданы в глазах жителей разбомбленного немцами Ковентри, например. И никто не говорил, что нацисты сами себя бомбят.

В нашей части света после Второй мировой мы давно отвыкли от того, что так демонстративно нарушаются все правила, казавшиеся нерушимыми, и силой оружия навязываются новые правила.

Одно дело все эти "танцы с бубнами", когда нам говорили что-то про "миролюбивый народ Донбасса" и "русскую весну". Другое – наступление по всему фронту и обвинение жертв обстрелов в том, что они обстреливают сами себя.

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"Русский военный корабль, иди на х*й"

Вспоминается Леонид с его 300 спартанцами под Фермопилами. Это такая история про античность. "Путин – хуйло" – хорошо, конечно, но это все-таки скорее смешное, чем эпичное. А здесь требовались именно эпические слова.

Это была особая ситуация. Остров, какие-то чуваки обращаются по "матюгальнику", тут же стоит человек, который все снимает.

Понятно, что эти слова, произнесенные украинцем, русский военный корабль не слышит. На современных войнах вообще не принято разговаривать с врагом.

Но в определенном смысле русский военный корабль теперь всегда будет слышать эту реплику, даже если он не корабль.

Макс Брукс: Мозг зомби – не подверженный внешним воздействиям орган

То, что сейчас происходит в Украине, лучше всего описывают книги американца Макса Брукса "Руководство по выживанию среди зомби" (2003) и "Мировая война Z" (2006). Сегодня их содержание мало чем отличаются от новостных лент.

Далее цитаты Макса Брукса – о политике сдерживания агрессора Западом и о том, как выжить во время zомби-нашествия.

Мозг zомби

Представьте себе компьютер, запрограммированный на выполнение одной-единственной операции. При этом выполнение такой операции нельзя ни прекратить, ни изменить, ни отменить. Запись новых данных также невозможна. Расширение функционала тоже. И пока не иссякнет источник питания, такой компьютер будет повторять эту операцию снова, снова и снова. В принципе, это и есть мозг зомби.

Мозг зомби проявил себя как не подверженный внешним воздействиям орган. Попытки воздействия на мозг живых мертвецов, начиная от химического воздействия до хирургического вмешательства и электромагнитного облучения, дали отрицательный результат. Поведенческая терапия и другие подобные попытки выдрессировать зомби, как стаю животных, также провалились. Повторяем: алгоритм поведения зомби не меняется.

Общение zомби

Зомби не умеют разговаривать. Хотя их голосовые связки сохранили способность к речи, мозг – нет.

Похоже, все их способности к речевому общению ограничены глубоким стоном. Этот стон зомби издают в момент обнаружения добычи. Звук остается постоянным до момента физического контакта. Тон и громкость изменяются только в момент нападения.

Этот жуткий звук, всегда сопровождающий атаки ходячих мертвецов, действует как сигнал к сбору для других зомби и как мощное оружие психологического воздействия на живых.

Как выжить, когда вокруг zомби

Постоянно держите при себе и регулярно используйте беруши – затычки для ушей. Невыразимый вой множества зомби будет преследовать вас в течение всего периода осады, становясь смертельно опасной формой психологического воздействия.

Известны случаи, когда люди, находившиеся в надежно защищенных и хорошо укрепленных домах, убивали друг друга или сходили с ума только из-за непрерывного воя зомби.

Находясь в убежище, держитесь в группе. Но во время движения по местности, захваченной зомби, все наоборот. Чем больше группа, тем выше риск быть обнаруженным.

Даже если город или район были захвачены зомби, там еще могут оставаться зоны, контролируемые живыми людьми. Эти люди вне всякого сомнения сначала будут стрелять и только потом разбираться, кто шел в сторону их позиций. Остерегайтесь "дружественного огня", следите куда двигаются большие группы зомби. Это может указать на обороняемые людьми позиции.

Как и любую другую войну, войну с зомби невозможно выиграть в одиночку… Только командные действия показали себя единственной успешной стратегией борьбы с нашествием зомби.

Политика сдерживания zомби

Что делать, если орды зомби выросли настолько, чтобы доминировать на планете? Это означает… конец света, при котором человечество оказывается на грани вымирания.

Невероятно? Да. Невозможно? Нет.

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Любое правительство – это просто группа людей. Таких же напуганных, недальновидных, высокомерных, ограниченных и некомпетентных, как и другие. Почему они должны были оказаться более готовыми распознать угрозу и принять меры против нападения ходячих кровожадных трупов, когда большая часть человечества к этому не способна?

Жители Западной Европы и Британских островов с их высокой плотностью населения, низким уровнем насильственных преступлений и двумя поколениями мирной жизни, стабильности и экономического процветания, оказываются, наверное, более уязвимы перед ходящими мертвецами сейчас, чем когда-либо в прошлом.

Любой, кто верит, что парламент Евросоюза сможет справиться с нашествием зомби так же легко, как с забастовкой водителей грузовиков, лучше пусть изучит, что происходило в его стране во время последней вспышки чумы.

Михаил Кригель, УП