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Статус внутриперемещенного лица теперь можно получить в приложении "Дія" – министр

Валентина РоманенкоВторник, 19 апреля 2022, 17:31
Статус внутриперемещенного лица теперь можно получить в приложении Дія – министр
"Дія"

В приложении "Дія" запустили комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц: оформить статус ВПЛ и получить выплату от государства.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Запустили комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Люди, вынужденные покинуть свой дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения России, могут оформить статус ВПЛ в приложении "Дія" и получить выплату от государства — для себя и своих детей .

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Вы можете получать ежемесячно 2 000 грн на себя и 3 000 грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карту еПоддержка и потратить на что-либо (или снять наличные)".

Детали: Федоров отмечает важный нюанс: услуга в приложении "Дія" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Спустя некоторое время появится возможность подать заявку на помощь для всех переселенцев, добавляет министр.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить приложение "Дія".

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Темы: Діявойнадиджитализация
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