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Донецкая область: россияне ударили ракетами по Краматорску, есть погибший и раненые

Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 19:32
Павел Кириленко, фото с Facebook

В результате ракетных ударов по Краматорску во вторник один человек погиб, трое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона и в Telegram

Прямая речь: "Сегодня были ракетные удары по Краматорску. Били по инфраструктуре и по определенным объектам.

В результате ударов один человек погиб, трое получили ранения. Сейчас медики борются за их жизнь".

Детали: Позже Кириленко сообщил, что 19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека: в Краматорске, Авдеевке и Благодатном.

Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами из комплекса "Точка-У" вокзал Краматорска, где около 4 тысяч человек ожидали эвакуации.
  • По последним данным, в результате ракетного удара погибли 57 человек, 109 человек ранены.

Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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