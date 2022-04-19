Донецкая область: россияне ударили ракетами по Краматорску, есть погибший и раненые

В результате ракетных ударов по Краматорску во вторник один человек погиб, трое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона и в Telegram

Прямая речь: "Сегодня были ракетные удары по Краматорску. Били по инфраструктуре и по определенным объектам.

В результате ударов один человек погиб, трое получили ранения. Сейчас медики борются за их жизнь".

Детали: Позже Кириленко сообщил, что 19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека: в Краматорске, Авдеевке и Благодатном.

Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ