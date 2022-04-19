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Донеччина: росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є загиблий і поранені

Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 19:32
Донеччина: росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є загиблий і поранені
Павло Кириленко, фото з Facebook

Внаслідок ракетних ударів по Краматорську у вівторок одна людина загинула, троє дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону та в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі і по певним об’єктам.

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В результаті ударів одна людина загинула, троє отримали поранення. Зараз медики боряться за їх життя".

Деталі: Пізніше Кириленко повідомив, що 19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному.

Поранення одержали 5 цивільних, у тому числі одна дитина.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами з комплекса "Точка-У" вокзал Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.

  • За останніми даними, внаслідок ракетного удару загинуло 57 осіб, 109 осіб поранено.

Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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