Донеччина: росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є загиблий і поранені
Вівторок, 19 квітня 2022, 19:32
Внаслідок ракетних ударів по Краматорську у вівторок одна людина загинула, троє дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону та в Telegram
Пряма мова: "Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі і по певним об’єктам.
В результаті ударів одна людина загинула, троє отримали поранення. Зараз медики боряться за їх життя".
Деталі: Пізніше Кириленко повідомив, що 19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному.
Поранення одержали 5 цивільних, у тому числі одна дитина.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами з комплекса "Точка-У" вокзал Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.
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За останніми даними, внаслідок ракетного удару загинуло 57 осіб, 109 осіб поранено.