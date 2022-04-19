Донеччина: росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є загиблий і поранені

Внаслідок ракетних ударів по Краматорську у вівторок одна людина загинула, троє дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону та в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі і по певним об’єктам.

В результаті ударів одна людина загинула, троє отримали поранення. Зараз медики боряться за їх життя".

Деталі: Пізніше Кириленко повідомив, що 19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному.

Поранення одержали 5 цивільних, у тому числі одна дитина.

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