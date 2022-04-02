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Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

Светлана КизиловаСуббота, 2 апреля 2022, 01:13
Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии
Фото РИА Новости

Утром 1 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, расположенном недалеко от украинской границы. Минобороны Великобритании предполагает, что из-за инцидента российские войска, атакующие Харьков, столкнутся с нехваткой ресурсов.

Источник: британское Министерство обороны в Twitter

Детали: Пожар уничтожил несколько цистерн с топливом на складе в российском городе Белгород вблизи границы с Украиной. До этого, 30 марта, также сообщалось о взрывах на складе боеприпасов вблизи этого же города.

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Дословно: "Вероятная потеря цепи в поставках топлива и боеприпасов с этих складов (для российских захватчиков -УП) может привести к дополнительной краткосрочной нагрузке на и без того усложненную логистику России (речь идет об обеспечении войск - УП).

Особенно может пострадать обеспечение ресурсами российских войск, окружающих Харьков (60 км от Белгорода)".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде "не способствует" созданию комфортных условий для продолжения переговоров.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не может определить по видео, были ли украинскими вертолеты, нанесшие ракетный удар по нефтебазе в российском городе Белгород.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".

Темы: РосcиявойнаХарьков
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