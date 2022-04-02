Удар по Белгороду, вероятно, усложнит для РФ атаки на Харьков – разведка Британии

Утром 1 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, расположенном недалеко от украинской границы. Минобороны Великобритании предполагает, что из-за инцидента российские войска, атакующие Харьков, столкнутся с нехваткой ресурсов.

Источник: британское Министерство обороны в Twitter

Детали: Пожар уничтожил несколько цистерн с топливом на складе в российском городе Белгород вблизи границы с Украиной. До этого, 30 марта, также сообщалось о взрывах на складе боеприпасов вблизи этого же города.

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Дословно: "Вероятная потеря цепи в поставках топлива и боеприпасов с этих складов (для российских захватчиков -УП) может привести к дополнительной краткосрочной нагрузке на и без того усложненную логистику России (речь идет об обеспечении войск - УП).

Особенно может пострадать обеспечение ресурсами российских войск, окружающих Харьков (60 км от Белгорода)".

Напомним:

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