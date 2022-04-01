Данилов о взрывах в РФ: в Белгородской народной республике люди начали кое-что понимать

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".

Источник: Данилов в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Противоречия скапливаются. Общество в Российской Федерации начинает кое-что понимать.

Реклама:

К примеру, произошедшее на территории Белгородской народной республики. Взрывы на нефтебазе.

Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем.

Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной.

ВИДЕО ДНЯ

И когда Песков говорит, что это не способствует переговорам, а способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они совершают эти зверства? Это какие-то больные люди.

Знаете, я не знаю, о чем можно с ними договариваться, если они во время переговоров не позволяют забрать детей, сделать эвакуационные коридоры для гражданского населения. И врут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают каких-то нацистов, где они их здесь нашли, я не знаю".

Предыстория: