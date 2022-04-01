Данилов о взрывах в РФ: в Белгородской народной республике люди начали кое-что понимать
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".
Источник: Данилов в эфире украинского телевидения
Прямая речь: "Противоречия скапливаются. Общество в Российской Федерации начинает кое-что понимать.
К примеру, произошедшее на территории Белгородской народной республики. Взрывы на нефтебазе.
Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем.
Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной.
И когда Песков говорит, что это не способствует переговорам, а способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они совершают эти зверства? Это какие-то больные люди.
Знаете, я не знаю, о чем можно с ними договариваться, если они во время переговоров не позволяют забрать детей, сделать эвакуационные коридоры для гражданского населения. И врут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают каких-то нацистов, где они их здесь нашли, я не знаю".
Предыстория:
- Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
- В Минобороны Украины ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории РФ события, в частности относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.