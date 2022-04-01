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Данилов о взрывах в РФ: в Белгородской народной республике люди начали кое-что понимать

Алена МазуренкоПятница, 1 апреля 2022, 20:06
Данилов о взрывах в РФ: в Белгородской народной республике люди начали кое-что понимать
фото: УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".

Источник: Данилов в эфире украинского телевидения

Прямая речь: "Противоречия скапливаются. Общество в Российской Федерации начинает кое-что понимать.

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К примеру, произошедшее на территории Белгородской народной республики. Взрывы на нефтебазе.

Они почему-то говорят, что мы это сделали. На самом деле это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем.

Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной.

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И когда Песков говорит, что это не способствует переговорам, а способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они совершают эти зверства? Это какие-то больные люди.

Знаете, я не знаю, о чем можно с ними договариваться, если они во время переговоров не позволяют забрать детей, сделать эвакуационные коридоры для гражданского населения. И врут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают каких-то нацистов, где они их здесь нашли, я не знаю".

Предыстория:

  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
  • В Минобороны Украины ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории РФ события, в частности относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Темы: РосcияДаниловвзрыв
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