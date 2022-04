За двое суток в Гомельской области произошло 6 ДТП с военной техникой россиян – СМИ

Белорусские издания имеют основания утверждать, что 1 и 2 апреля в Гомельской области произошло 6 ДТП с участием колонн военной техники РФ.

Источник: белорусское издание "Флагшток", проект MotolkoHelp белорусского журналиста и фотографа Антона Мотолько, Бэларускі Гаюн

Детали: Белорусские государственные органы власти и службы скрывают, по словам журналистов, причастность российской военной техники к совершению этих ДТП.

1 апреля белорусские государственные органы сообщили о ДТП, случившемся вблизи села Ивановка в Речицком районе на трассе М10 с участием легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Mercedes-Benz 814. Однако, как свидетельствуют видео очевидцев в соцсетях, на месте происшествия были 2 БТР и КамАЗ из маркировкой V.

В MotolkoHelp утверждают, что грузовик ехал в ночное время, а колонна российской техники стояла на одной из полос автотрассы с выключенными фарами и светом. Водитель грузовика не заметил технику ночью и разбился.

Но вскоре 1 апреля на той же трассе в другом месте произошло ДТП с участием российской бронетехники и грузовика, который вез продукты питания.

В Гомеле отступавшая из Украины колонна российской военной техники снесла островок безопасности на перекрестке улиц Ильича и Жемчужной.

2 апреля в Мозыре КамАЗ российских войск оказался на обочине улицы Рыжкова.

Another accident involving occupiers’ vehicles occurred on the M10 Gomel-Mazyr highway.

A van is lying with its roof down, while front part of a blue civilian bus is smashed.

