В Беларуси продолжают активно перемещать тяжелую российскую технику и ракеты

2 апреля по территории Беларуси продолжали активно перемещать тяжелую российскую военную техники с отметками "V" и ракеты.

Источник: белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter

Детали: В частности, утром 2 апреля по трассе Р-122 из Чаусов в сторону Черикова двигалась колонна из примерно 20 военных КамАЗов ВС России с отметками "V".

10:30

A column of about 20 military KamAZ trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks is moving from Chavusy towards Cherykau along the R-122 highway. pic.twitter.com/5Eq0i7a1cl — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Из Хойников в сторону Брагина двигались два прицепа и тягач ВС РФ с отметками "V". А также трактор тянул танк.

В Мозыре заметили грузовик КамАЗ ВС РФ с понтонным мостом. Автомобиль имел отметку "V" и двигался в сторону шоссейного моста, который ведет на трассу Р-131 в сторону Калинковичей.

Также утром 2 апреля колонна из не менее 30 автомобилей КамАЗ и бензовозов ВС России с отметкой "V" двигалась из Марьиной Горки в сторону Бобруйска.

11:30

A column of at least 30 KamAZ trucks and fuel trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks was moving from Maryina Horka towards Babruisk. pic.twitter.com/DfigJglQJR — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

В 11:00 колонна из 40 единиц российской техники двигалась из Гомеля в сторону Минска по трассе М5. В состав колонны входили 9 ракетных комплексов "Искандер", пункты управления ими на базе автомобилей КамАЗ, Урал, 4 БТР и реактивные системы залпового огня "Ураган".

11:00

A column of 40 units of Russian equipment was moving from Gomel towards Minsk along the M5 highway. The column includes 9 Iskander missile systems, command posts for them based on KamAZ, Ural and KamAZ trucks, 4 armored personnel carriers, Uragan multiple rocket launchers. pic.twitter.com/AfJ9eBFfzp — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Мотолько отмечает, что на предприятии "Мозырсельмаш" в Мозыре (Гомельская область) дислоцируется новая база Вооруженных Сил России. 2 апреля на территории предприятия заметили большое скопление техники.

A new Russian Armed Forces base is stationed at the Mazyrselmash enterprise in Mazyr (Gomel region).



A large cluster of equipment was spotted on the territory of the Mazyrselmash enterprise in Mazyr today.

1/2 pic.twitter.com/NrJSLhkxQR — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Журналист добавил, что к "Мозырсельмашу" ведет железнодорожная ветка, что делает это место пригодным для разгрузки и погрузки оборудования и товаров для снабжения армии.

В 12:30 по трассе Н-4739 в Мозырь (Гомельская область) въехало не менее 10-15 автомобилей КамАЗ ВС России с отметками "V", которые везли понтонные мосты. Техника ехала через Мозырь в сторону Калинковичей. В составе этой колонны также заметили бензовозы, полевые кухни, БТР и КамАЗы с катерами.

В 14:00 колонна российской техники двигалась из Хойников в сторону Речицы (Гомельская область) по трассе Р-33. В ее состав входили 5 реактивных систем залпового огня "Град", бронеавтомобиль "Тигр", 30 грузовиков КамАЗ и 15 грузовиков Урал.

14:00

A column of Russian equipment is moving from Khoiniki towards Rechitsa (Gomel region) along the R-33 highway. The equipment includes 5 Grad multiple rocket launchers, Tigr armored vehicle, 30 KamAZ trucks and 15 Ural trucks. pic.twitter.com/8nXqSLUqOr — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Что было раньше: После раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта, россияне заявили, что "кардинально сократят" наступление своих оккупационных войск на черниговском и киевском направлениях.

Журналисты и волонтеры регулярно фиксируют перемещение российской техники по территории Беларуси.

30 марта по территории Беларуси недалеко от границы с Украиной продолжали двигаться колонны российской военной техники с отметками "V", в частности, перемещались "Точки-У", БТРы, "Тигры", "КамАЗы" и бензовозы.

Начиная с 19:36 до 23:20 1 апреля с территории Беларуси на территорию Украины вероятно запустили более 30 ракет.