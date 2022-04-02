Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси продолжают активно перемещать тяжелую российскую технику и ракеты

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 15:46
Фото MotolkoHelp

2 апреля по территории Беларуси продолжали активно перемещать тяжелую российскую военную техники с отметками "V" и ракеты.

Источник: белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter

Детали: В частности, утром 2 апреля по трассе Р-122 из Чаусов в сторону Черикова двигалась колонна из примерно 20 военных КамАЗов ВС России с отметками "V".

Из Хойников в сторону Брагина двигались два прицепа и тягач ВС РФ с отметками "V". А также трактор тянул танк.

В Мозыре заметили грузовик КамАЗ ВС РФ с понтонным мостом. Автомобиль имел отметку "V" и двигался в сторону шоссейного моста, который ведет на трассу Р-131 в сторону Калинковичей.

Также утром 2 апреля колонна из не менее 30 автомобилей КамАЗ и бензовозов ВС России с отметкой "V" двигалась из Марьиной Горки в сторону Бобруйска.

ВИДЕО ДНЯ

В 11:00 колонна из 40 единиц российской техники двигалась из Гомеля в сторону Минска по трассе М5. В состав колонны входили 9 ракетных комплексов "Искандер", пункты управления ими на базе автомобилей КамАЗ, Урал, 4 БТР и реактивные системы залпового огня "Ураган".

Мотолько отмечает, что на предприятии "Мозырсельмаш" в Мозыре (Гомельская область) дислоцируется новая база Вооруженных Сил России. 2 апреля на территории предприятия заметили большое скопление техники.

Журналист добавил, что к "Мозырсельмашу" ведет железнодорожная ветка, что делает это место пригодным для разгрузки и погрузки оборудования и товаров для снабжения армии.

В 12:30 по трассе Н-4739 в Мозырь (Гомельская область) въехало не менее 10-15 автомобилей КамАЗ ВС России с отметками "V", которые везли понтонные мосты. Техника ехала через Мозырь в сторону Калинковичей. В составе этой колонны также заметили бензовозы, полевые кухни, БТР и КамАЗы с катерами.

В 14:00 колонна российской техники двигалась из Хойников в сторону Речицы (Гомельская область) по трассе Р-33. В ее состав входили 5 реактивных систем залпового огня "Град", бронеавтомобиль "Тигр", 30 грузовиков КамАЗ и 15 грузовиков Урал.

Что было раньше: После раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта, россияне заявили, что "кардинально сократят" наступление своих оккупационных войск на черниговском и киевском направлениях.

Журналисты и волонтеры регулярно фиксируют перемещение российской техники по территории Беларуси.

30 марта по территории Беларуси недалеко от границы с Украиной продолжали двигаться колонны российской военной техники с отметками "V", в частности, перемещались "Точки-У", БТРы, "Тигры", "КамАЗы" и бензовозы.

Начиная с 19:36 до 23:20 1 апреля с территории Беларуси на территорию Украины вероятно запустили более 30 ракет.

Темы: БеларусьРосcиявойнаУкраина
Главное сегодня

фотоЗеленский приехал в Бучу

Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу

Враг наращивает силы для наступления на востоке Украины – сводка Генштаба

карта, фото, видеоВ Беларуси заметили сотню единиц российской техники, ехавших в сторону Москвы

Резников перечислил военных руководителей, творящих чудеса на поле боя

видеоВ Буче насчитали уже 340 тел, но это не все

Все новости...
Беларусь
За двое суток в Гомельской области произошло 6 ДТП с военной техникой россиян – СМИ
Под завалами здания Николаевской ОГА нашли главу белорусского общества области
Запустился инструмент для проверки связей с российскими и белорусскими активами
Последние новости
15:53
Ракетный обстрел Одессы: оккупанты повредили НПЗ, 1 человек ранен - прокуратура
15:48
В Германии призывают граждан российского происхождения не верить в пропаганду РФ
15:44
Россия заявила, что продолжает проводить свои "операции" в Киевской области
15:37
Австрия не поддерживает газовое эмбарго РФ, несмотря на зверства в Буче
15:28
Кулеба: Китай разделяет убеждение, что завершение войны в Украине – в общих интересах
15:24
фотоЗеленский приехал в Бучу
15:20
Путин "ударил" визовым режимом по странам, поддержавшим Украину
15:11
видеоСІТ получила подтверждение, что Россия перебрасывает войска на восток Украины
15:02
На Волыни разрешили проводить сельхозработы возле госграницы
14:57
"Это геноцид украинцев, который происходит из-за молчаливого беспокойства коллективного Запада" – Кузубов
Все новости...