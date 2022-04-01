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Россия готовит ответ на предложения Украины, Лавров увидел "движение вперед"

Елена РощинаПятница, 1 апреля 2022, 12:49
Сергей Лавров, фото ТАСС

Российская Федерация готовит свою реакцию на предложения Украины, зафиксированные в Стамбуле, дальнейшие контакты прорабатываются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели,"Интерфакс", ТАСС в Telegram и Twitter

Прямая речь Лаврова: "Украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь, – и эти договоренности в общем-то должны сформироваться сначала. 

У нас готовится реакция. Там есть движение вперед, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе.

Безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, – это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость.

Равно как мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе.

Но касательно потенциальных дальнейших контактов – они сейчас прорабатываются, будет объявлено".

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Детали: При этом войну против Украины Лавров связал уже не только с НАТО, но и с "вопросом мироустройства" в целом. 

Изначально РФ использовала как предлог для полномасштабного вторжения в Украину вопрос "независимости" Донбасса. Потом к давнему требованию отказаться от НАТО Москва выдвинула Киеву требования по "денацификации" и "демилитаризации", также к обоснованию войны добавили фейки на тему ядерного и "биологического" оружия.

Предыстория:

  • 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. Стороны ничего не подписывали, но изложили финальные предложения, над которыми работали после встреч 28 февраля, 3-го и 7-го марта. 
  • Украина рассчитывает, что вместо НАТО несколько стран станут ее гарантами безопасности и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО.
  • Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах,  вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
  • Украина готова подписать международный договор о гарантиях безопасности только после проведения референдума по этому вопросу. Президент Владимир Зеленский также говорил, что этому должен предшествовать вывод войск РФ с территории Украины.
  • Глава российской делегации Владимир Мединский считает, что Украина в Стамбуле заявила о готовности выполнить "принципиальные требования" РФ, при этом он ничего не сказал об отводе войск и дал понять, что Кремль не пойдет на компромиссы по Крыму и Донбассу.
  • Переговоры украинской и российской делегаций в онлайн формате продолжатся 1 апреля.
  • Глава украинской делегации Давид Арахамия надеется через неделю подготовить наработки для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.

Темы: РосcиявойнапереговорыЛавров
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