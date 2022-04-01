Россия готовит ответ на предложения Украины, Лавров увидел "движение вперед"

Российская Федерация готовит свою реакцию на предложения Украины, зафиксированные в Стамбуле, дальнейшие контакты прорабатываются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели,"Интерфакс", ТАСС в Telegram и Twitter

Прямая речь Лаврова: "Украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь, – и эти договоренности в общем-то должны сформироваться сначала.

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У нас готовится реакция. Там есть движение вперед, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе.

Безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, – это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость.

Равно как мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе.

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Но касательно потенциальных дальнейших контактов – они сейчас прорабатываются, будет объявлено".

Детали: При этом войну против Украины Лавров связал уже не только с НАТО, но и с "вопросом мироустройства" в целом.

Изначально РФ использовала как предлог для полномасштабного вторжения в Украину вопрос "независимости" Донбасса. Потом к давнему требованию отказаться от НАТО Москва выдвинула Киеву требования по "денацификации" и "демилитаризации", также к обоснованию войны добавили фейки на тему ядерного и "биологического" оружия.

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