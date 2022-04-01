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Эрдоган сказал Путину, что переговоры вселили надежду на мир

Катерина ТищенкоПятница, 1 апреля 2022, 18:18
Эрдоган сказал Путину, что переговоры вселили надежду на мир
Эрдоган и Путин, фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были конструктивными и вселили надежду на мир.

Источник: турецкое агентство "Анадолу", российское агентство ТАСС со ссылкой на Кремль

Детали: Как сообщает "Анадолу", Эрдоган заявил, что "позитивные и конструктивные" переговоры между Россией и Украиной на этой неделе в Стамбуле вселили надежду на мир.

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Эрдоган также повторил предложение провести встречу между лидерами Украины и России.

Как утверждают в Кремле, Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в эвакуации турецких граждан и судов из зоны "операции" в Украине.

В свою очередь, Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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Президенты России и Турции "дали принципиальные оценки" продолжающегося переговорного процесса РФ и Украины.

Что предшествовало: Ранее Эрдоган заявил, что во время телефонного разговора с Путиным намерен поднять вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Предыстория:

  • 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира. Украина озвучила свои предложения, Россия еще готовит свою реакцию на них.
  • Украина рассчитывает, что вместо НАТО несколько стран станут ее гарантами безопасности и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО. Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах,  вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
  • Глава украинской делегации Давид Арахамия надеется через неделю подготовить наработки для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в ближайшее время.

Темы: ПутинЭрдоганпереговорывойна
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