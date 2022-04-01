Эрдоган сказал Путину, что переговоры вселили надежду на мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле были конструктивными и вселили надежду на мир.

Источник: турецкое агентство "Анадолу", российское агентство ТАСС со ссылкой на Кремль

Детали: Как сообщает "Анадолу", Эрдоган заявил, что "позитивные и конструктивные" переговоры между Россией и Украиной на этой неделе в Стамбуле вселили надежду на мир.

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Эрдоган также повторил предложение провести встречу между лидерами Украины и России.

Как утверждают в Кремле, Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в эвакуации турецких граждан и судов из зоны "операции" в Украине.

В свою очередь, Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в проведении российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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Президенты России и Турции "дали принципиальные оценки" продолжающегося переговорного процесса РФ и Украины.

Что предшествовало: Ранее Эрдоган заявил, что во время телефонного разговора с Путиным намерен поднять вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

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