Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назвал вероятных гарантов безопасности Украины

Севгиль Мусаева, Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 17:07
Владимир Зеленский дает интервью, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

Источник: Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн медиа

Прямая речь: "На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю, отдельно будет от Евросоюза.

Я говорил отдельно с Урсулой (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен – УП), отдельно с Шарлем Мишелем (глава Европейского Совета Шарль Мишель – УП), Франция, Германия.

Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны.

Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить".

Детали: Зеленский считает, что у Украины не будет проблемы с оружием или санкциями против страны-агрессора, но будут вопросы с военной компонентой.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Зеленский констатировал, что разные страны готовы предоставить разные гарантии и помощь Украине, а также что решить все вопросы с Россией одним "пакетом" договоренностей не удастся.

Предыстория:

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. 28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира. 29 марта украинская делегация в Стамбуле публично озвучила свои предложения РФ по гарантиям безопасностиКрыму и Донбассу. Россия еще не дала ответа на них.
  • Глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Украина в Стамбуле заявила о готовности выполнить "принципиальные требования" РФ, при этом он ничего не сказал об отводе войск и дал понять, что Кремль не пойдет на компромиссы по Крыму и Донбассу.
  • Новое соглашение о гарантиях безопасности должно стать альтернативой вступления Украины в НАТО, против которого так борется Россия.
  • CNN со ссылкой на несколько источников сообщало, что США и их союзники вряд ли предоставят Украине те гарантии безопасности, которые она хочет, но рассматривают, что именно могут предложить Украине на случай ее отказа от курса на интеграцию в Североатлантический альянс.
  • Германия и Турция выражали готовность предоставить Украине гарантии безопасности. Великобритания допускала возможность стать гарантом безопасности для Украины, но исключала взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Темы: Зеленскийгарантии безопасностивойнаРосcия
Главное сегодня

Готовимся даже к повторной попытке РФ взять Киев - глава ВА

видеоРоссияне обстреляли центр Харькова – не менее 5 погибших

фотоПочти весь футбольный клуб из Первой лиги присоединился к ВСУ

фотоСМИ нашли дневник офицера РФ: размышляет о войне, гитлеризме и смерти Путина

фотоРоссийские вояки убили в Буче Навального – СМИ

фото, видеоВ Харькове "молниеносно" демонтировали бюст маршалу Жукову

Все новости...
Зеленский
Мирный договор с Россией может состоять из двух документов – Зеленский
Уничтожение защитников Мариуполя может поставить точку в переговорах – Зеленский
Зеленский рассказал, что делается и что нужно для спасения Мариуполя
Последние новости
17:23
Байдену рекомендуют назначить ответственного за помощь Украине
17:23
Хроника войны в Украине. 53-й день ОНЛАЙН
17:16
Более 50 дней люди в бомбоубежищах: оккупанты уничтожают Попасную - глава ОВА
17:14
"Союзмультфильм" удалил мультик, где "Нептун" находит фашистский эсминец с буквой Z
16:56
Выборы во Франции: кого поддерживают избиратели "бронзового призера" первого тура
16:42
Чешская Острава планирует подарить Украине трамваи
16:33
В РФ принудительно русифицируют депортированных из Украины учителей и детей – ЦПД
16:25
Глава Еврокомиссии рассказала об энергетических санкциях в новом пакете ЕС
16:24
Готовимся даже к повторной попытке РФ взять Киев - глава ВА
16:21
Итальянский премьер просил Путина встретиться с Зеленским, тот ответил "Еще не время"
Все новости...