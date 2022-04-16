Зеленский назвал вероятных гарантов безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

Источник: Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн медиа

Прямая речь: "На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю, отдельно будет от Евросоюза.

Реклама:

Я говорил отдельно с Урсулой (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен – УП), отдельно с Шарлем Мишелем (глава Европейского Совета Шарль Мишель – УП), Франция, Германия.

Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны.

Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский считает, что у Украины не будет проблемы с оружием или санкциями против страны-агрессора, но будут вопросы с военной компонентой.

Ранее Зеленский констатировал, что разные страны готовы предоставить разные гарантии и помощь Украине, а также что решить все вопросы с Россией одним "пакетом" договоренностей не удастся.

Предыстория: