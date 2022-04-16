Зеленский назвал вероятных гарантов безопасности Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.
Источник: Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн медиа
Прямая речь: "На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю, отдельно будет от Евросоюза.
Я говорил отдельно с Урсулой (президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен – УП), отдельно с Шарлем Мишелем (глава Европейского Совета Шарль Мишель – УП), Франция, Германия.
Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Затем будут присоединены другие страны.
Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что мы хотим и что готовы нам предоставить".
Детали: Зеленский считает, что у Украины не будет проблемы с оружием или санкциями против страны-агрессора, но будут вопросы с военной компонентой.
Ранее Зеленский констатировал, что разные страны готовы предоставить разные гарантии и помощь Украине, а также что решить все вопросы с Россией одним "пакетом" договоренностей не удастся.
Предыстория:
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. 28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира. 29 марта украинская делегация в Стамбуле публично озвучила свои предложения РФ по гарантиям безопасности, Крыму и Донбассу. Россия еще не дала ответа на них.
- Глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Украина в Стамбуле заявила о готовности выполнить "принципиальные требования" РФ, при этом он ничего не сказал об отводе войск и дал понять, что Кремль не пойдет на компромиссы по Крыму и Донбассу.
- Новое соглашение о гарантиях безопасности должно стать альтернативой вступления Украины в НАТО, против которого так борется Россия.
- CNN со ссылкой на несколько источников сообщало, что США и их союзники вряд ли предоставят Украине те гарантии безопасности, которые она хочет, но рассматривают, что именно могут предложить Украине на случай ее отказа от курса на интеграцию в Североатлантический альянс.
- Германия и Турция выражали готовность предоставить Украине гарантии безопасности. Великобритания допускала возможность стать гарантом безопасности для Украины, но исключала взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.