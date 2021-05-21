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Найвпливовішого "вора в законі" "Умку" арештували без права застави

П'ятниця, 21 травня 2021, 22:34
Найвпливовішого вора в законі Умку арештували без права застави

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід "вору в законі" на прізвисько "Умка" без права внесення застави. 

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції               

Деталі: Його арештували та взяли під варту на 60 діб.

"Умці" інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі "вора в законі".

Що  передувало: 20 травня поліцейські вилучили кошти "злодійського общака", а це - понад 3,2 мільйона доларів США. Раніше поліція заявила про затримання двох найвпливовіших в Україні "ворів у законі": "Умки" та "Лаші Свана".

21 травня суд арештував "Лашу Свана" без альтернативи застави.

Українська правда

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Теми: поліціясудкримінал
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