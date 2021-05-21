Найвпливовішого "вора в законі" "Умку" арештували без права застави
П'ятниця, 21 травня 2021, 22:34
Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід "вору в законі" на прізвисько "Умка" без права внесення застави.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції
Деталі: Його арештували та взяли під варту на 60 діб.
"Умці" інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі "вора в законі".
Що передувало: 20 травня поліцейські вилучили кошти "злодійського общака", а це - понад 3,2 мільйона доларів США. Раніше поліція заявила про затримання двох найвпливовіших в Україні "ворів у законі": "Умки" та "Лаші Свана".
21 травня суд арештував "Лашу Свана" без альтернативи застави.
Українська правда