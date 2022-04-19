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Россияне готовят "псевдореферендумы" на юге Украины, уже есть бюллетени – разведка

Денис КарловскийВторник, 19 апреля 2022, 19:51
фото иллюстративное: getty images

Украинская разведка предупреждает, что российская оккупационная администрация подготовила проведение "псевдореферендумов" в захваченных районах Херсонской и Николаевской областей об объявлении так называемых "народных республик" и присоединении к России.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны

Дословно: "На оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной "псевдореспублики ХНР" и признанию оккупационных властей.

Местные жители убеждены – реального голосования не будут проводить, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ".

Детали: ГУР МО сообщает, что оккупанты печатали часть бланков и бюллетеней в типографии в Херсоне по адресу улица Горького, 5а.

Паспортные данные местных жителей для фиктивного заполнения бланков и бюллетеней для голосования захватчики взяли из анкет, собранных во время выдачи "гуманитарной помощи". У желающих взять паек оккупанты требовали заполнить анкеты по личным данным.

В захваченной Снегиревке в Николаевской области готовят так называемый "референдум" о присоединении к Крыму, а также "выборы" пророссийского мэра. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко.

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Захватчики проводят перепись лиц пенсионного возраста в оккупированной Снегиревке Запорожской области. Оккупационная администрация обещает до 1 сентября установить российскую администрацию, открыть отделение "Почты России", запустить мобильную и интернет-связь от российских провайдеров.

Украинские разведчики располагают информацией, что начата выдача российских паспортов, в том числе зарубежных.

Предыстория:

  • Мэр Херсона Игорь Колыхаев публично попросил Офис президента и военную администрацию предоставить ему официальные разъяснения, как организовать работу местных властей в случае установления российских оккупационных властей, провозглашения незаконных формирований на захваченных территориях и введении в обращение валюты государства-агрессора. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута посоветовал ему бежать, если боится попасть в плен, но ни в коем случае не увольнятся.
  • Ранее Колыхаев говорил, что вся исполнительная власть города на месте.
  • В захваченном Геническе на Херсонщине, оккупанты установили возле местной администрации памятник вождю большевистского переворота в России и основателю СССР Владимиру Ленину.

Темы: РосcияоккупацияХерсонская областьНиколаевская область
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