Путин дал почетное звание российской бригаде, устроившей зверства в Буче, за "образцовые действия"

Российский президент присвоил 64-й бригаде, которая оккупировала Бучу под Киевом в марте, почетное звание "гвардейской" за "образцовые действия" в ходе войны против Украины.

Источник: портал правительственных документов РФ с указом Путина

Дословно указ Путина: "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Детали: Путин подписал указ о присвоении почетного звания 64-й отдельной мотострелковой бригаде после того, как ее вывели из Киевской области. В указе он также отметил "образцовые действия" военнослужащих бригады в ходе войны против Украины.

Бригада является подразделением в составе 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Хабаровском крае.

Член переговорной группы Украины Михаил Подоляк возмутился этим решением и призвал мир понять, что против Украины совершают геноцид.

Прямая речь Подоляка: "Пока кто дискутирует, можно ли называть преступления РФ в Украине геноцидом, РФ продолжает смеяться миру в лицо.

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