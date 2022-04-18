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Путин дал почетное звание российской бригаде, устроившей зверства в Буче, за "образцовые действия"

Денис КарловскийПонедельник, 18 апреля 2022, 18:23
Путин дал почетное звание российской бригаде, устроившей зверства в Буче, за образцовые действия
эксгумация тел украинцев, замученных в буче солдатами 64 бригады вс рф. фото: дмитрий ларин, уп

Российский президент присвоил 64-й бригаде, которая оккупировала Бучу под Киевом в марте, почетное звание "гвардейской" за "образцовые действия" в ходе войны против Украины.

Источник: портал правительственных документов РФ с указом Путина

Дословно указ Путина: "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

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Детали: Путин подписал указ о присвоении почетного звания 64-й отдельной мотострелковой бригаде после того, как ее вывели из Киевской области. В указе он также отметил "образцовые действия" военнослужащих бригады в ходе войны против Украины.

Бригада является подразделением в составе 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Хабаровском крае.

Член переговорной группы Украины Михаил Подоляк возмутился этим решением и призвал мир понять, что против Украины совершают геноцид.

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Прямая речь Подоляка: "Пока кто дискутирует, можно ли называть преступления РФ в Украине геноцидом, РФ продолжает смеяться миру в лицо.

"За героизм и отвагу", – говорится в указе. В убийствах детей и изнасиловании женщин, надо понимать?"

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Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

Предыстория:

  • Главное управление разведки Министерство обороны имеет доказательства, что Бучу под Киевом оккупировала 64 омсбр оккупационных войск РФ и именно она устроила массовые пытки, изнасилования и издевательства над мирным населением, а затем расстреляла их.
  • 1 апреля Бучу освободили от российских оккупантов. 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах было похоронено почти 300 горожан, по улицам лежали десятки трупов, некоторые – с завязанными руками.
  • Путин очертил 12 апреля доказательства военных преступлений в Буче "фейком" и сказал, что это очень похоже на "фейки" западных журналистов о применении химического оружия в Сирии. Затем он стал рассказывать о преступлениях американцев в Ираке. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, вдогонку за Путином добавил, что в Буче провели "психологическую спецоперацию англичане" и их "ручная пресса", и пообещал показать документы с номерными знаками их автомобилей.
  • Российское военно-политическое руководство после первых кадров ужаса в Буче отрицало причастность своих военных к военным преступлениям, и сказало, что это все "провокации украинских нацистов" при содействии американцев.
  • Европейский Союз, США и лидеры ведущих стран мира обвинили Россию в зверствах над безоружными гражданскими людьми в Буче.

Темы: ПутинБучаоккупациявойна
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