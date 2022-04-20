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В Мариуполе договорились о гумкоридоре для женщин, детей и пожилых людей – Верещук

Елена РощинаСреда, 20 апреля 2022, 09:26

20 апреля после обеда должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье для женщин с детьми и пожилых людей.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь: "Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня, 20 апреля 2022 года. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня.

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Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье".

Детали: Верещук предупредила, что ситуация с безопасностью сложна, поэтому во время действия коридора могут произойти изменения.

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Она попросила следить за официальными сообщениями.

"Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", – добавила министр.

Напомним: Гуманитарных коридоров в Украине не было уже три дня, а из Мариуполя людей не выпускали еще раньше – с 11 апреля.

В ночь на 20 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский ("Волына") призвал мировых лидеров срочно провести "экстракцию" из Мариуполя: вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место на территории третьего государства.

Темы: Мариупольэвакуация
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