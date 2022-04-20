Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе договорились о гумкоридоре для женщин, детей и пожилых людей – Верещук

Елена РощинаСреда, 20 апреля 2022, 09:26

20 апреля после обеда должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье для женщин с детьми и пожилых людей.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь: "Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня, 20 апреля 2022 года. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня.

Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье".

Детали: Верещук предупредила, что ситуация с безопасностью сложна, поэтому во время действия коридора могут произойти изменения.

Она попросила следить за официальными сообщениями.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", – добавила министр.

Напомним: Гуманитарных коридоров в Украине не было уже три дня, а из Мариуполя людей не выпускали еще раньше – с 11 апреля.

В ночь на 20 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский ("Волына") призвал мировых лидеров срочно провести "экстракцию" из Мариуполя: вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место на территории третьего государства.

Темы: Мариупольэвакуация
Главное сегодня

Депутата Херсонского горсовета из партии мэра подозревают в госизмене

Разведка Британии: Россия спешит одержать какие-то "победы" к 9 мая

Украина требует коридор из "Азовстали" для гражданских и раненых

видеоШойгу наврал Путину о "взятии Мариуполя"

Правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине – Bild

Литва передала Украине тяжелые минометы

Все новости...
Мариуполь
Руководитель морского лицея Мариуполя подался в коллаборанты – советник мэра
Россияне угрожают мариупольцам: будут стрелять, если не увидят белых лент
Мариуполь: морпехи просят мир вывезти людей из "Азовстали" в третье государство – счет на часы
Последние новости
13:06
Защитники в Попасной уничтожили отряд ливийцев и сирийцев – Данилов
13:06
Глава УГКЦ назвал возможные условия примирения с Россией
12:36
Литовская Viči прекращает бизнес в России
12:35
Оккупанты расстреливают волонтеров и изолируют города - разведка
12:23
фото Оккупанты массово хоронят убитых мариупольцев в Мангуше – советник мэра
12:17
Молдова вызвала российского посла после пожеланий Санду "оказаться на свалке истории"
12:12
Еще один российский банк в очереди на дефолт: ВТБ выплатил евробонды в рублях
11:57
Депутата Херсонского горсовета из партии мэра подозревают в госизмене
11:45
Carlsberg может продать российский бизнес конкуренту AB InBev Efes – СМИ
11:41
Разведка Британии: Россия спешит одержать какие-то "победы" к 9 мая
Все новости...