Шойгу наврал Путину о "взятии Мариуполя"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу наплел президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.
Источник: разговор Шойгу и Путина, который цитируют росСМИ
Детали: Шойгу отрапортовал, что на момент окружения "столицы националистического "Азова", как он назвал Мариуполь, "численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 100 человек", а сеййчас более 2 тысяч человек "надёжно заблокированы на территории Азовстали".
Шойгу также, как и весь прошлый месяц, повторил, что "на завершение операции по "Азовстали" нужно три-четыре дня".
Министр предложил Путину штурмовать Азовсталь. Тому эта идея якобы не понравилась, и он решил, что "не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела".
Путин назвал "завершение боевой работы по Мариуполю" успехом и поздравил Шойгу.
Также росСМИ распространили видео, которое может быть и монтажом, учитывая опыт России в этом.
В частности, люди подмечают необычную для Путина сутулость, напряженную позу и неестественные движения головы.
Справка: Несмотря на то, что большая часть города захвачена оккупантами, украинские военные сопротивляются и отчитываются о ликвидации россиян.
В частности, полк "Азов" сообщил, что за последние двое суток уничтожил три танка, 2 БМП и БТР.
Предыстория: Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.
20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
Напомним:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорватьсяс завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
- Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
- 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.