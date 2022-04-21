Шойгу наврал Путину о "взятии Мариуполя"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наплел президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.

Источник: разговор Шойгу и Путина, который цитируют росСМИ

Детали: Шойгу отрапортовал, что на момент окружения "столицы националистического "Азова", как он назвал Мариуполь, "численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 100 человек", а сеййчас более 2 тысяч человек "надёжно заблокированы на территории Азовстали".

Шойгу также, как и весь прошлый месяц, повторил, что "на завершение операции по "Азовстали" нужно три-четыре дня".

Министр предложил Путину штурмовать Азовсталь. Тому эта идея якобы не понравилась, и он решил, что "не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела".

Путин назвал "завершение боевой работы по Мариуполю" успехом и поздравил Шойгу.

Также росСМИ распространили видео, которое может быть и монтажом, учитывая опыт России в этом.

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В частности, люди подмечают необычную для Путина сутулость, напряженную позу и неестественные движения головы.

Справка: Несмотря на то, что большая часть города захвачена оккупантами, украинские военные сопротивляются и отчитываются о ликвидации россиян.

В частности, полк "Азов" сообщил, что за последние двое суток уничтожил три танка, 2 БМП и БТР.

Предыстория: Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.

20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".

Напомним: