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Регионы: сохраняется напряжение на Донбассе, Херсонщине грозит гуманитарная катастрофа

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 09:16
Регионы: сохраняется напряжение на Донбассе, Херсонщине грозит гуманитарная катастрофа
рисунок Марты Грицанюк, 8 лет

Российские войска обстреливали Харьков из артиллерии, враг не ослабляет натиск на Донбассе, в Херсонской области назревает гуманитарная катастрофа.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 22 апреля.

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Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Полтавщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

Харьков: ночью оккупанты снова периодически наносили артиллерийские удары. В Киевском районе города горели складские строения, пострадавших нет.

По области активные бои продолжаются в Изюмском направлении.

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Луганщина: в течение суток российская армия произвела 11 обстрелов: Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горная община. Разрушены 7 домов, ранены 4 гражданских и трое полицейских.

Донетчина: стабильно напряженная ситуация вдоль всей линии фронта. Авдеевка, Марьинка, Угледар – обстрелы не прекращаются. Уже несколько дней обострения близ Лимана после обстрелов градами горит областная травматология. Есть раненые, их количество выясняется.

Мариуполь без существенных изменений, несмотря на заявления врага о взятии города. "Азовсталь" держится.

Херсонщина: ночью раздавались сильные взрывы на окраинах города. Наиболее критическая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями.

Практически все села Бериславского района (Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская, Калиновская ТО) и часть сел Херсонского района (Чернобаевская, Станиславская ТО) - на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская область: вечером Николаев подвергся ракетным ударам. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. На других территориях области ситуация стабильна и контролируется.

Темы: война
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