Стратегическую крылатую российскую ракету сбили из пулемета – глава Винницкой области

Российскую стратегическую крылатую ракету "воздух – земля" Х-101 сбили в Винницкой области с помощью обычного пулемета.

Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов во время видеообращения утром 15 марта

Прямая речь Борзова: "Кстати о той крылатой ракете, которую сбили два дня назад на территории Винницкой области, ее сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101 якобы "сверхсовременная" и сверхдорогая ракета.

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Ну, видим, что можно ее сбивать. Поэтому призываю всех, у кого есть чем, – пробуйте сбивайте. Летят они невысоко и почти всегда в одно и то же время".

Детали: Глава облВА также сообщил, что в Винницкой области утром 15 марта был ракетный обстрел. Но ракета упала в поле, пострадавших нет.

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