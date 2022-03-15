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Стратегическую крылатую российскую ракету сбили из пулемета – глава Винницкой области

Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 10:37
Стратегическую крылатую российскую ракету сбили из пулемета – глава Винницкой области
Ту-95МС с ракетами Х-101/102. Фото: militaryrussia.ru

Российскую стратегическую крылатую ракету "воздух – земля" Х-101 сбили в Винницкой области с помощью обычного пулемета.

Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов во время видеообращения утром 15 марта

Прямая речь Борзова: "Кстати о той крылатой ракете, которую сбили два дня назад на территории Винницкой области, ее сбили обычным пулеметом. Она летела очень низко. Это Х-101 якобы "сверхсовременная" и сверхдорогая ракета.

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Ну, видим, что можно ее сбивать. Поэтому призываю всех, у кого есть чем, – пробуйте сбивайте. Летят они невысоко и почти всегда в одно и то же время".

Детали: Глава облВА также сообщил, что в Винницкой области утром 15 марта был ракетный обстрел. Но ракета упала в поле, пострадавших нет.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому Винницы с акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков. Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, обладающих большой дальностью применения, до 5500 км. Погибли по меньшей мере 10 человек.
  • Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на свои источники сообщил, что российский президент Владимир Путин "разозлился", когда узнал, что россияне обстреляли Винницкий аэропорт самыми ценными ракетами, которых в России не больше тысячи.

Темы: Винницкая областьвойна
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