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В Иерусалиме снизошел Благодатный огонь

Денис КарловскийСуббота, 23 апреля 2022, 16:03
верубщие держат свечи с благодатным огнем в храме гроба господнего 23 апреля. фото: getty images

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь в канун Пасхи 24 апреля.

Источник: Суспільне

Детали: Около 14:30 по киевскому времени в часовне (кувуклии) Гроба Господня состоялась церемония снисхождения Благодатного огня.

Церемония прошла без инцидентов, и священники пронесли Огонь для верующих, зажигавших его на свои свечи.

Далее огонь планируют развезти в лампадках на самолетах в разные страны мира, где его ждут местные приходы христиан восточного обряда.

В этом году израильская полиция позволила только 1800 верующим зайти в храм для участия в церемонии и еще 2200 ждать наруже на улицах Старого города.

Такое решение связано с трагедией, произошедшей 30 апреля 2021 года во время паломничества ультраортодоксальных иудеев к горе Мерон близ Иерусалима. Тогда в толпе погибли 45 человек и еще десятки получили тяжелые увечья.

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Греческий патриархат заявил, что он "устал от постоянных ограничений и запретов израильских властей в отношении богослужений".

В 2020 году израильские власти запретили прихожанам посещение литургии в Великую субботу из-за карантина.

Литургия снисхождения Благодатного огня
Литургия снисхождения Благодатного огня
фото: полиция израиля

Справка: Христиане восточного обряда ожидают снисхождения ежегодно в Великую субботу перед Пасхой. Огонь символизирует победу воскресения Христа и света над земным злом.

Сам чин восхождения Огня совершают священники греческого Иерусалимского патриархата и Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви.

Среди православных верующих существует поверие, что в год, когда не взойдет Благодатный огонь, станет годом Второго пришествия Иисуса Христа и концом земного мира.

Некоторые религиоведы, активисты научного атеизма и культурологи подвергают сомнению саму церемонию, считая, что Благодатный огонь является инсценировкой со стороны священников, которые заходят в закрытую крипту и зажигают обычный огонь.

Темы: празднованияИзраильцерковьрелигия
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