Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Иерусалиме снизошел Благодатный огонь

Денис КарловскийСуббота, 23 апреля 2022, 16:03
В Иерусалиме снизошел Благодатный огонь
верубщие держат свечи с благодатным огнем в храме гроба господнего 23 апреля. фото: getty images

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь в канун Пасхи 24 апреля.

Источник: Суспільне

Детали: Около 14:30 по киевскому времени в часовне (кувуклии) Гроба Господня состоялась церемония снисхождения Благодатного огня.

Реклама:

Церемония прошла без инцидентов, и священники пронесли Огонь для верующих, зажигавших его на свои свечи.

Далее огонь планируют развезти в лампадках на самолетах в разные страны мира, где его ждут местные приходы христиан восточного обряда.

В этом году израильская полиция позволила только 1800 верующим зайти в храм для участия в церемонии и еще 2200 ждать наруже на улицах Старого города.

ВИДЕО ДНЯ

Такое решение связано с трагедией, произошедшей 30 апреля 2021 года во время паломничества ультраортодоксальных иудеев к горе Мерон близ Иерусалима. Тогда в толпе погибли 45 человек и еще десятки получили тяжелые увечья.

Греческий патриархат заявил, что он "устал от постоянных ограничений и запретов израильских властей в отношении богослужений".

В 2020 году израильские власти запретили прихожанам посещение литургии в Великую субботу из-за карантина.

Литургия снисхождения Благодатного огня
Литургия снисхождения Благодатного огня
фото: полиция израиля

Справка: Христиане восточного обряда ожидают снисхождения ежегодно в Великую субботу перед Пасхой. Огонь символизирует победу воскресения Христа и света над земным злом.

Сам чин восхождения Огня совершают священники греческого Иерусалимского патриархата и Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви.

Среди православных верующих существует поверие, что в год, когда не взойдет Благодатный огонь, станет годом Второго пришествия Иисуса Христа и концом земного мира.

Некоторые религиоведы, активисты научного атеизма и культурологи подвергают сомнению саму церемонию, считая, что Благодатный огонь является инсценировкой со стороны священников, которые заходят в закрытую крипту и зажигают обычный огонь.

Темы: празднованияИзраильцерковьрелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
празднования
В Полтавской области запретили праздновать 1 сентября
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Особый день: Флаг с подписями воинов подняли в Киеве в присутствии Зеленского
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: