В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Віряни тримають свічки з благодатнем вогнем у храмі гробу господнього 23 квітня. фото: getty images

В Єрусалимі в храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь напередодні Великодня 24 квітня.

Джерело: Суспільне

Деталі: Близько 14:30 за київським часом у каплиці (кувуклії) Гробу Господнього відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.

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Церемонія прошла без інцидентів, і священики пронесли Вогонь для вірян, які запалювали його на свої свічки.

Далі вогонь планують розвезти в лампадках на літаках до різних країн світу, де на нього чекають місцеві парафії християн східного обряду.

Цьогоріч ізраїльська поліція дозволила лише 1800 вірян зайти до храму для участі в церемонії та ще 2200 чекати назовні на вулицях Старого міста.

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Таке рішення пов’язане з трагедією, яка сталась 30 квітня 2021 року під час паломництва ультра-ортодоксальних юдеїв до гори Мерон неподалік Єрусалима. Тоді в натовпі загинули 45 людей і ще десятки зазнали важких поранень.

Грецький патріархат заявив, що він "втомлений від постійних обмежень та заборон ізраїльської влади стосовно богослужінь".

У 2020 році ізраїльська влада заборонила парафіянам відвідини літургії у Велику суботу через карантин.

Чин сходження Благодатного вогню Фото: поліція Ізраїля

Довідково: Християни східного обряду чекають на сходження щороку у Велику суботу перед Великоднем. Вогонь символізує перемогу Воскресіння Христа та світла над земним злом.

Сам чин сходження Вогню проводять священики грецького Єрусалимського патріархату та Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви.

Серед православних вірян існує повір’я, що в рік, коли не зійде Благодатний вогонь, стане роком Другого пришестя Ісуса Христа й кінцем земного світу.

Деякі релігієзнавці, активісти наукового атеїзму та культурологи ставлять під сумнів саму церемонію, вважаючи, що Благодатний вогонь є інсценуванням з боку священиків, які заходять у закриту крипту й запалюють звичайний вогонь.