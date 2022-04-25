Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг пытался безуспешно штурмовать два направления из Изюма – возведение штаба

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 06:56
уничтоженная техника врага, фото: Генштаб

Российские захватчики пытались проводить штурм в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, однако не имели успеха.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом".

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника, что обеспечивает охрану украино-белорусского и украино-российского участков государственной границы Украины не выявлено.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

ВИДЕО ДНЯ

В Южнобужском направлении враг обстреливал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены тринадцать танков, три артиллерийские системы, семнадцать единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машин и восемнадцать единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика.

Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Темы: Вооруженные силывойна
Главное сегодня

фотоПравительство Германии планирует разрешить поставку Украине зенитных САУ Gepard - Spiegel

фотоВ Приднестровье новые взрывы: разрушены антенны, транслировавшие радио РФ – "МВД ПМР"

Сводка Генштаба: В Херсонской области ВСУ уничтожили 70 оккупантов и склад с боеприпасами

Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Все новости...
Вооруженные силы
Украинские военные остановили вражеские ДРГ и уничтожили до 50% их состава – ОК "Юг"
На Харьковщине и востоке оккупанты пытались наступать, но безуспешно – Генштаб
Более 80% раненых военных после восстановления возвращаются воевать
Последние новости
11:34
Из-за ракетного удара в Одессе погибла беременная женщина и ее муж
11:24
Немецкая Uniper допускает возможность платить за газ РФ, соблюдая санкции
11:24
Оккупанты угрожают Украине "из-за происходящего в Приднестровье"
11:13
Из-за обстрелов с территории РФ в Сумской области усиливают режимные ограничения
10:55
Удар по Запорожью: две ракеты попали в предприятие, есть жертвы
10:50
Британский министр: Украина может "вполне легитимно" атаковать цели в России
10:50
"Война выкристализовала нашу субъектность и национальную идею" – Суворов
10:44
Финский производитель продуктов Valio продает бизнес в РФ российской компании
10:43
Пожар на Кременчугской ТЭЦ потушили
10:31
Россия "денацифицировала" уже более 22 тысяч своих вояк – данные Генштаба
Все новости...