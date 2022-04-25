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Россия уже убила 215 детей в Украине: на Пасху погибли две девочки

Ирина БалачукПонедельник, 25 апреля 2022, 08:34
Россия уже убила 215 детей в Украине: на Пасху погибли две девочки
Детский велосипед среди снарядов на фоне сожженных автомобилей и разрушенных домов. Фото ГСЧС

По меньшей мере 215 украинских детей погибли и более 391 получили ранения в результате нападения России на Украину.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По состоянию на утро 25 апреля более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (124), Киевской (114), Харьковской (93), Черниговской (66), Херсонской (44), Николаевской (43), Луганской (37), Запорожской (27), Сумской (17) , Житомирской (15) областях и в Киеве (16).

В частности, 24 апреля в результате обстрела войсками РФ с. Красногоровка в Донецкой области погибли две девочки 5 и 14 лет.

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23-24 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В г. Чугуев в результате обстрела получил ранение 11-летний мальчик.

23 апреля из-за обстрела с.Турово Богодуховского района Харьковской области получил ранение 12-летний ребенок.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1500 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.

Предыстория:

  • По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, среди них порядка 210 детей.
  • По состоянию на 12 апреля потери Мариуполя оценивали в 20-22 тысяч человек. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

Темы: Украинавойнадети
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