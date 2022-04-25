Россия уже убила 215 детей в Украине: на Пасху погибли две девочки
По меньшей мере 215 украинских детей погибли и более 391 получили ранения в результате нападения России на Украину.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram
Дословно ОГП: "По состоянию на утро 25 апреля более 606 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 215 детей погибли и более 391 ранены.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".
Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (124), Киевской (114), Харьковской (93), Черниговской (66), Херсонской (44), Николаевской (43), Луганской (37), Запорожской (27), Сумской (17) , Житомирской (15) областях и в Киеве (16).
В частности, 24 апреля в результате обстрела войсками РФ с. Красногоровка в Донецкой области погибли две девочки 5 и 14 лет.
23-24 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В г. Чугуев в результате обстрела получил ранение 11-летний мальчик.
23 апреля из-за обстрела с.Турово Богодуховского района Харьковской области получил ранение 12-летний ребенок.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1500 учебных заведений, 102 из них разрушены полностью.
Предыстория:
- По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, среди них порядка 210 детей.
- По состоянию на 12 апреля потери Мариуполя оценивали в 20-22 тысяч человек. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.