Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия утверждает, что готова выпустить гражданских с завода "Азовсталь"

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 13:08

В Министерстве обороны России уверяют, что их вооруженные формирования 25 апреля с 14:00 (по Киеву) не будут стрелять и позволят выйти гражданским лицам с завода "Азовсталь" в Мариуполе, а также утверждают, что гумкоридор якобы действует уже 36 дней – тогда как, по данным украинской стороны, обстрелы не прекращались. 

Источник: заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, обнародованное Министерством обороны России

Дословно: "Руководство Российской Федерации еще раз подтверждает ранее открытый и постоянно действующий уже 36-е сутки (с 21 марта 2022 г.) круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о якобы нахождении которых в подземных сооружениях комбината публично заявляют киевские власти.

При этом, руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях".

Детали: По словам россиян, готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции "обозначается поднятием белых флагов" по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали".

Российская Федерация "публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве "живого щита".

Минобороны РФ добавляет, что указанное заявление будет непрерывно доводиться украинским бойцам на "Азовстали" по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут, а также по оперативным каналам связи – через вице-премьера Ирину Верещук.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Руководит Межведомственным координационным штабом РФ по "гуманитарному реагированию" начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Напомним: И украинские защитники Мариуполя, и украинские власти призвали мировых лидеров способствовать эвакуации мирных жителей и раненых бойцов с завода "Азовсталь".

24 апреля полк "Азов" обнародовал видео из подземелья, где скрываются от российских ударов мирные жители: на нем видны женщины и дети.

Мариуполь с 1 марта заблокирован российской армией. Люди эвакуируются на свой страх и риск, потому что "тишина" не наступает. Город ежедневно подвергается атакам, "Азовсталь" обстреливают и бомбардируют.

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты уничтожат украинцев в Мариуполе или проведут псевдореферендум на временно оккупированных территориях.

Темы: МариупольэвакуацияРосcияАзов
Главное сегодня

фотоПравительство Германии планирует разрешить поставку Украине зенитных САУ Gepard - Spiegel

фотоВ Приднестровье новые взрывы: разрушены антенны, транслировавшие радио РФ – "МВД ПМР"

Сводка Генштаба: В Херсонской области ВСУ уничтожили 70 оккупантов и склад с боеприпасами

Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Все новости...
Мариуполь
Россия может применить химоружие в Мариуполе – разведка
РФ пытается скрыть от населения реальные масштабы потерь - британская разведка 
Премьер Британии и генсек ООН обсудили ситуацию в Мариуполе и Херсоне
Последние новости
12:07
Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику
12:07
аудиоСтреляют, ломают руки-ноги: СБУ публикует доказательства, как россияне пытают украинцев в плену
11:50
фотоИз Приднестровья после взрывов массово едут на подконтрольную Молдове территорию
11:48
Санду созвала Совет безопасности из-за ситуации в Приднестровье
11:45
Готовимся к нападению или осаде Николаева – мэр
11:45
В непризнанном Приднестровье ввели "красный уровень террористической опасности"
11:34
Из-за ракетного удара в Одессе погибла беременная женщина и ее муж
11:24
Немецкая Uniper допускает возможность платить за газ РФ, соблюдая санкции
11:24
Оккупанты угрожают Украине "из-за происходящего в Приднестровье"
11:13
Из-за обстрелов с территории РФ в Сумской области усиливают режимные ограничения
Все новости...