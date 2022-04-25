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Россия утверждает, что готова выпустить гражданских с завода "Азовсталь"

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 13:08

В Министерстве обороны России уверяют, что их вооруженные формирования 25 апреля с 14:00 (по Киеву) не будут стрелять и позволят выйти гражданским лицам с завода "Азовсталь" в Мариуполе, а также утверждают, что гумкоридор якобы действует уже 36 дней – тогда как, по данным украинской стороны, обстрелы не прекращались. 

Источник: заявление Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, обнародованное Министерством обороны России

Дословно: "Руководство Российской Федерации еще раз подтверждает ранее открытый и постоянно действующий уже 36-е сутки (с 21 марта 2022 г.) круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о якобы нахождении которых в подземных сооружениях комбината публично заявляют киевские власти.

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При этом, руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях".

Детали: По словам россиян, готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции "обозначается поднятием белых флагов" по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали".

Российская Федерация "публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве "живого щита".

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Минобороны РФ добавляет, что указанное заявление будет непрерывно доводиться украинским бойцам на "Азовстали" по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут, а также по оперативным каналам связи – через вице-премьера Ирину Верещук.

Справка: Руководит Межведомственным координационным штабом РФ по "гуманитарному реагированию" начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Напомним: И украинские защитники Мариуполя, и украинские власти призвали мировых лидеров способствовать эвакуации мирных жителей и раненых бойцов с завода "Азовсталь".

24 апреля полк "Азов" обнародовал видео из подземелья, где скрываются от российских ударов мирные жители: на нем видны женщины и дети.

Мариуполь с 1 марта заблокирован российской армией. Люди эвакуируются на свой страх и риск, потому что "тишина" не наступает. Город ежедневно подвергается атакам, "Азовсталь" обстреливают и бомбардируют.

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты уничтожат украинцев в Мариуполе или проведут псевдореферендум на временно оккупированных территориях.

Темы: МариупольэвакуацияРосcияАзов
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