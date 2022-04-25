Херсон является ключевым для достижения цели России – британская разведка

Разведка Великобритании заявляет, что Россия намерена организовать псевдореферендум в Херсоне, который является ключевым для захватчиков, чтобы оправдать свою оккупацию.

Источник: Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки

Дословно: "Россия планирует организовать "референдум" в городе Херсон, чтобы оправдать свою оккупацию.

Город является ключевым для достижения цели России – создать сухопутное сообщение с Крымом и доминировать на юге Украины".

Предыстория: