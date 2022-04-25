Херсон является ключевым для достижения цели России – британская разведка

Разведка Великобритании заявляет, что Россия намерена организовать псевдореферендум в Херсоне, который является ключевым для захватчиков, чтобы оправдать свою оккупацию.

Источник: Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки

Дословно: "Россия планирует организовать "референдум" в городе Херсон, чтобы оправдать свою оккупацию.

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Город является ключевым для достижения цели России – создать сухопутное сообщение с Крымом и доминировать на юге Украины".

Предыстория:

19 апреля украинская разведка сообщила, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы в захваченных районах Херсонской и Николаевской областей об объявлении так называемых "народных республик" и присоединении к России.

Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявлял, что располагает информацией, что российские оккупанты готовят псевдореферендум в области на начало мая.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты в Херсонской области решили перенести дату так называемого референдума с начала мая на 27 апреля.