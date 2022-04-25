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Херсон является ключевым для достижения цели России – британская разведка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 03:57
ХЕРСОН, ГОРСОВЕТ, 24.03.2022, ФОТО ИГОРЯ КОЛЫХАЕВА

Разведка Великобритании заявляет, что Россия намерена организовать псевдореферендум в Херсоне, который является ключевым для захватчиков, чтобы оправдать свою оккупацию.

Источник: Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки

Дословно: "Россия планирует организовать "референдум" в городе Херсон, чтобы оправдать свою оккупацию.

Город является ключевым для достижения цели России – создать сухопутное сообщение с Крымом и доминировать на юге Украины".

Предыстория:

  • 19 апреля украинская разведка сообщила, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы в захваченных районах Херсонской и Николаевской областей об объявлении так называемых "народных республик" и присоединении к России.
  • Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявлял, что располагает информацией, что российские оккупанты готовят псевдореферендум в области на начало мая.
  • Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты в Херсонской области решили перенести дату так называемого референдума с начала мая на 27 апреля.

Темы: ХерсонвойнаВеликобританияразведка
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