Кулеба об угрозах Лаврова: Москва чувствует поражение в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что угрозы главы МИД РФ о Третьей мировой войне свидетельствуют об ощущении Москвой поражения в Украине.

Свое заявление министр опубликовал в Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины, поэтому появились разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой.

"Это только означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – отметил министр.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.