Кулеба об угрозах Лаврова: Москва чувствует поражение в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что угрозы главы МИД РФ о Третьей мировой войне свидетельствуют об ощущении Москвой поражения в Украине.
Свое заявление министр опубликовал в Twitter, пишет "Европейская правда".
Кулеба подчеркнул, что Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины, поэтому появились разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой.
"Это только означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – отметил министр.
Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022
Накануне Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что существует "реальная опасность начала Третьей мировой войны".
Он также сказал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность "нельзя недооценивать".
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал удвоить поддержку Украины и санкции против России после слов Лаврова о Третьей мировой войне.