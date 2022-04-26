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Кулеба об угрозах Лаврова: Москва чувствует поражение в Украине

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 08:59
Дмитрий Кулеба. Фото с Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что угрозы главы МИД РФ о Третьей мировой войне свидетельствуют об ощущении Москвой поражения в Украине.

Свое заявление министр опубликовал в Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины, поэтому появились разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой.

"Это только означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность", – отметил министр.

Накануне Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что существует "реальная опасность начала Третьей мировой войны".

Он также сказал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность "нельзя недооценивать".

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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал удвоить поддержку Украины и санкции против России после слов Лаврова о Третьей мировой войне.

Темы: Лавровядерное оружиеКулеба Дмитрийвойна
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