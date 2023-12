Кулеба про погрози Лаврова: Москва відчуває поразку в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що погрози глави МЗС РФ про Третю світову війну свідчать про відчуття Москвою поразки в Україні.

Свою заяву міністр опублікував у Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба підкреслив, що Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України, тому з’явилися розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової.

"Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", – зауважив міністр.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.