Кулеба про погрози Лаврова: Москва відчуває поразку в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що погрози глави МЗС РФ про Третю світову війну свідчать про відчуття Москвою поразки в Україні.
Свою заяву міністр опублікував у Twitter, пише "Європейська правда".
Кулеба підкреслив, що Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України, тому з’явилися розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової.
"Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", – зауважив міністр.
Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022
Напередодні Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що існує "реальна небезпека початку Третьої світової війни".
Він також сказав, що ризик ядерної війни реальний, і цю небезпеку "не можна недооцінювати".
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич закликав подвоїти підтримку України та санкції проти Росії після слів Лаврова про Третю світову війну.