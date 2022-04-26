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Кулеба про погрози Лаврова: Москва відчуває поразку в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 08:59
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що погрози глави МЗС РФ про Третю світову війну свідчать про відчуття Москвою поразки в Україні.

Свою заяву міністр опублікував у Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба підкреслив, що Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України, тому з’явилися розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової. 

"Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", – зауважив міністр.

Напередодні Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що існує "реальна небезпека початку Третьої світової війни". 

Він також сказав, що ризик ядерної війни реальний, і цю небезпеку "не можна недооцінювати".

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Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич закликав подвоїти підтримку України та санкції проти Росії після слів Лаврова про Третю світову війну.

Теми: Лавровядерна зброяКулеба Дмитровійна
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